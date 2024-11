Ehre für die Familie: Ariana Grande ändert Namen in "Wicked"

Am 3. November fand die "Wicked"-Weltpremiere im State Theatre in Sydney, Australien, statt. Sängerin und Schauspielerin Ariana Grande (31), die darin in der Rolle der guten Hexe des Nordens zu erleben ist, verwendet in diesem Film ihren vollständigen Geburtsnamen. Nach einer erneuten Annäherung an ihren Vater Ed Butera wird sie im Abspann des epischen Musical-Fantasy-Films erstmals seit vielen Jahren als "Ariana Grande-Butera" aufgeführt.

Arianas Geburtsname "Grande-Butera" ist eine Kombination aus den Nachnamen ihrer Mutter Joan Grande und ihres Vaters Ed Butera. Nach der Trennung ihrer Eltern, bei der sie erst acht Jahre alt war, hatte Ariana eine komplizierte Beziehung zu ihrem Vater und verwendete beruflich deshalb stets den Nachnamen ihrer Mutter. Aus der schwierigen Beziehung zu ihrem Vater machte Ariana jedoch nie einen Hehl: In ihrem Hit "Thank U, Next" erwähnt sie, dass die Trennung von ihrem Vater eine der härtesten Erfahrungen ihres Lebens war. In einem Interview mit Seventeen 2014 gestand Ariana, dass es lange gedauert habe, damit zurechtzukommen. "Ich musste akzeptieren, dass es okay ist, mit jemandem nicht zurechtzukommen und ihn trotzdem zu lieben" , sagte sie. Ein emotionaler Wendepunkt kam 2017, als sie ein altes Foto mit ihrem Vater auf Instagram postete und schrieb: "Ich liebe dich."

Zur Premiere von "Wicked" in Sydney erschien Ariana an der Seite ihres aktuellen Freundes Ethan Slater (32) und ihrer Co-Darstellerin Cynthia Erivo (37). Fans waren begeistert von ihrer Darstellung der Glinda und teilten ihre Emotionen nach der Vorstellung. "Es war so gut, dass ich fünfmal geweint habe", sagte eine junge Zuschauerin unter Tränen. Ein anderer Zuschauer kommentierte euphorisch: "Wow, dieser Film war wahnsinnig gut."

Getty Images Jonathan Bailey, Jeff Goldblum, Ariana Grande, Cynthia Erivo, Marissa Bode und Ethan Slater, 2024

Instagram / frankiejgrande Frankie Grande, Ethan Slater und Ariana Grande im Oktober 2024

