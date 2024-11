Bikini-Beauty: Demi Moore ist mit 62 so fit wie eh und je

Demi Moore hat mit stolzen 62 Jahren erneut bewiesen, dass Alter für sie keine Rolle spielt. Die Hollywood-Schauspielerin postete kürzlich auf Instagram ein Video, um den Geburtstag ihrer geliebten Chihuahua-Hündin Pilaf zu feiern. In dem Clip zeigt sich Demi (62) strahlend am Strand, dabei ist ihre Lebensfreude förmlich spürbar. In einem atemberaubenden Bikini präsentiert sie ihre beeindruckende Figur und lässt ihre Fans auf der ganzen Welt staunen – diese kommentieren unter anderem: "So eine schöne Frau. Der Inbegriff von 'Altern wie ein guter Wein'." Während die meisten eigentlich auf den süßen Vierbeiner achten sollten, richten sich die Blicke unweigerlich auf Demi, die aussieht, als wäre sie gerade einem Jungbrunnen entsprungen.

Auf den Aufnahmen scheint es, als fühle sich die Schauspielerin pudelwohl in ihrem Körper. Doch ihre Beziehung zu Fitness und Körperbewusstsein war nicht immer so entspannt. In ihren Memoiren "Inside Out" offenbarte Demi, dass sie einst von einem ungesunden Fitnesszwang getrieben war. Besonders nach der Geburt ihrer zweiten Tochter Scout im Jahr 1991 ging sie bis an ihre Grenzen und darüber hinaus. Täglich fuhr sie bis 96 Kilometer mit dem Fahrrad, oft schon im Morgengrauen und mit einer Stirnlampe ausgerüstet, um auch lange Drehtage in Hollywood mit intensivem Training zu kombinieren. Diese extreme Disziplin hat sie jedoch hinter sich gelassen: "Schon allein die Vorstellung, was ich meinem Körper angetan habe, ist so verrückt, so lächerlich."

Heute gestaltet die Schauspielerin ihre Fitness-Routine ganz anders und tut vor allem das, was ihr Spaß macht. Nach einer bewussten vierjährigen Pause, in der sie sich von ihrem rigorosen Fitnessprogramm verabschiedete, setzt sie jetzt auf Work-outs, die ihr Freude bereiten. Dazu gehören vor allem einstudierte Tanzroutinen, die sie am liebsten zu Hause vor dem Spiegel ausführt.

Instagram / demimoore Demi Moore und ihre Hündin Pilaf im Oktober 2024

Getty Images Demi Moore, Schauspielerin

