Filmstar Demi Moore litt unter Schönheitsidealen der 90er

Demi Moore (61) sprach kürzlich offen über ihre Selbstzweifel in jungen Jahren und über das Streben nach Perfektion in Hollywood. In einem Interview mit The Guardian verriet die "G.I. Jane"-Darstellerin, wie schwer sie sich selbst während des vergeblichen Strebens nach Makellosigkeit verurteilt habe. So erinnerte sie sich unter anderem an die 1990er-Jahre, in denen Frauen nur als attraktiv galten, wenn sie dünn waren. Mittlerweile bedauert sie die strengen Diäten und das exzessive Training, das sie sich und ihrem Körper antat. "Wir können so grausam zu uns selbst sein", merkte sie an.

Ihre Filmrolle in einem neuen Streifen namens "The Substance" habe sie sehr zum Nachdenken angeregt – insbesondere in Bezug auf den Druck innerhalb der Unterhaltungsindustrie sowie die tiefsitzende Selbstkritik, unter der viele leiden. Die 61-Jährige erklärte, dass sie der grausame Plot des neuen Films auf die Gewalt gegen sich selbst aufmerksam gemacht habe. Im Film spielt sie die Rolle der Elisabeth Sparkle, die sich einer experimentellen Droge zuwendet, um ihre Jugend zurückzugewinnen und dadurch eine jüngere Version ihrer selbst gebärt. Sie betonte in diesem Zusammenhang, dass das Streben nach Perfektion und die damit einhergehende Selbstverurteilung häufig zu Verzweiflung führe. Die Schauspielerin hob außerdem hervor, dass Männer ebenfalls von Körperunsicherheiten betroffen sind.

Ein Umdenken fand bei Demi offenbar nicht nur in Sachen Körperkult statt: Seit 2019 nimmt sich die Schauspielerin auch eine Auszeit vom Datingleben, um sich ganz auf ihre Karriere zu konzentrieren. Trotz ihres turbulenten Liebeslebens mit drei gescheiterten Ehen bleibt die Beziehung zu Ex-Mann Bruce Willis (69) wichtig in ihrem Leben. Trotz seiner Demenz-Diagnose schätzt Demi die Zeit mit ihm sehr: "Es gibt so viel Schönheit und Freude, wenn man die Menschen so annimmt, wie sie sind", erzählte sie in der "The Drew Barrymore Show" und fügte hinzu, dass sie die wöchentlichen Besuche bei ihrem Ex-Mann in Los Angeles genieße.

Getty Images Demi Moore mit ihren Töchtern Rumer Willis, Tallulah Willis und Scout LaRue Willis, 2024

Getty Images Bruce Willis und Demi Moore, 2000

