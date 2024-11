"Emily in Paris"-Aus? So reagieren Co-Stars von Lucas Bravo

Lucas Bravo (36), bekannt für seine Rolle als Gabriel in der Netflix-Hitserie Emily in Paris, hat mit kritischen Äußerungen über die Serie und seine Figur für Aufsehen gesorgt. Laut einem Insider, der sich gegenüber Us Weekly äußerte, seien die anderen Darsteller von seinen Bemerkungen "schockiert" und "enttäuscht". "Alle sind sehr verärgert über seine Aussagen", so die Quelle. Sollte der Schauspieler für die fünfte Staffel zurückkehren, könnte es am Set zu erheblichen Spannungen kommen. Dennoch betonte der Insider: "Die Show wird mit oder ohne Lucas weitergehen. Immerhin heißt sie 'Emily in Paris' – nicht 'Gabriel in Paris'."

In einem Interview mit der französischen Zeitung Le Figaro erklärte der 36-Jährige, dass ihn die Arbeit an der Serie nicht mehr "stimuliert" und er darüber nachdenke, auszusteigen. Konkret kritisierte er, dass "Emily in Paris" zwar ein "gutes Unterhaltungsstück" sei, sich jedoch auf einem veralteten Konzept aus den 1990er-Jahren gründet. "Alles basiert auf fehlender Kommunikation. Es ist ein bisschen archaisch", findet Lucas. Zudem berücksichtige die Serie nicht die Intelligenz der Zuschauer.

Trotz seiner Kritik an der Serie betonte Lucas, dass er "viel Liebe" für "Emily in Paris" empfinde. "Wenn man etwas liebt, möchte man die beste Version davon", sagte er in einem Interview mit IndieWire. Er erklärte, dass er sich von seinem Charakter immer weiter entfernt fühle, da Gabriel im Laufe der Staffeln "melancholisch, traurig, depressiv und verloren" geworden sei. Lucas wünscht sich, dass sein Serien-Alter-Ego wieder zu seinem "spaßigen, frechen und lebendigen Selbst" zurückfindet. Ein offizielles Veröffentlichungsdatum für die fünfte Staffel der Dramedy-Fernsehserie gibt es noch nicht. Laut Medienberichten ist mit der Fortsetzung aber nicht vor 2026 zu rechnen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "Emily in Paris"-Cast, August 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Lucas Bravo, Schauspieler

Anzeige Anzeige