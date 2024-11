Fäuste fliegen: Offset ist in brutale Prügelei verwickelt

Am Mittwoch war Rapper Offset (32) in eine heftige Schlägerei verwickelt. Aufnahmen, die TMZ vorliegen, zeigen den Musiker und einige seiner Kollegen vor einem Hotel in Paris. Anscheinend wollen sie in einen Wagen steigen – doch dazu kommt es nicht. Eine Gruppe von Männern stellt sie zur Rede, es wird geschimpft. Daraufhin fliegen auch schon die ersten Fäuste: Offset und ein Mann schlagen sich, bevor ein Sicherheitsmann dazwischengeht, jedoch ohne großen Erfolg. Schnell bricht ein richtiger Streit vom Zaun, in dem die beiden Gruppen aufeinander losgehen. Das Video zeigt, wie der Migos-Star einem der Männer sogar in den Rücken tritt!

Wie Augenzeugen dem Portal berichten, sollen die Angreifer Kollegen des französischen Rappers Gazo sein. Sie kamen, um Offset zur Rede zu stellen, da er ihnen mehr als 140.000 Euro für ein Video-Shooting abgeknöpft hatte. Der Rapper soll aus "Faulheit" keine adäquate Arbeit geleistet haben – weswegen Gazos Leute das Geld zurückwollten. Die Schlägerei hält mehrere Minuten an und kann nur unter Mühen der Sicherheitsleute beendet werden. Wie die Aufnahmen weiter zeigen, wurden zwischendrin jedoch mehrere Kopfschläge und Tritte ausgeteilt – eine Frau wurde so hart geschubst, dass sie rückwärts flach auf den Boden fiel. Letztendlich trifft sogar die Polizei ein, jedoch nehmen sie keinen der Beteiligten fest.

In diesem Jahr musste Offset schon viele Schläge einstecken – metaphorisch jedenfalls. Seine Noch-Ehefrau Cardi B (32) reichte im Sommer die Scheidung von ihm ein und verkündete nur Stunden danach, dass sie ein weiteres Kind von ihm erwartet. Seitdem teilt die Musikerin immer wieder gegen den US-Amerikaner aus. Auf X teilte sie erst kürzlich eine Schimpftirade und schrieb, dass sie ihn so sehr hasse, dass sie sich wünsche, er würde von einem Lastwagen überfahren. "Bro, ich wünsche diesem Mann das Schlimmste. [...] Bitte nehmt diesen Mann von meinen Händen. Dieser Müllsack ist zu schwer", zeterte sie damals weiter.

Getty Images Offset, Rapper

Getty Images Cardi B und Offset 2019 in Beverly Hills

