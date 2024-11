Kim Kardashian ist Social-Media-Post ihres Sohnes peinlich

Reality-TV-Star Kim Kardashian (44) ist peinlich berührt: Ihr achtjähriger Sohn Saint West (8) hat in einem Beitrag auf ihrem Instagram-Account seinen Fortnite-Kanal auf YouTube beworben. Der Vorfall ereignete sich am Morgen nach der Präsidentschaftswahl, die Donald Trump (78) gewonnen hat. Kim, Mutter von vier Kindern, musste sich der Kritik ihrer Fans stellen, die den Post als unpassend empfanden. Einige ihrer Anhänger vermuteten jedoch bereits, dass Saint hinter dem Beitrag steckt – dies bestätigte sich später.

In einem Gespräch im Podcast "What in the Winkler?" mit ihrer Kindheitsfreundin Zoe Winkler erzählte Kim diese Woche von diesem Vorfall. Sie berichtete, dass ihre PR-Agentin sie sofort kontaktiert habe mit den Worten: "Das ist, was du am Tag der Wahl postest?" Kim erklärte, dass Saint ohne ihr Wissen den Beitrag erstellt und geteilt habe. Sie fügte hinzu, dass es nicht das erste Mal sei, dass ihr Sohn sie in eine peinliche Situation bringe. Kürzlich habe sie seinen YouTube-Kanal gelöscht, nachdem er dort zwei kritische Beiträge über Vizepräsidentin Kamala Harris (60) veröffentlicht hatte.

Kim betonte, wie wichtig es für sie sei, ihren Kindern Freiheiten zu lassen, ihnen aber auch Grenzen aufzuzeigen. Sie erzählte, dass sie mit Saint einen Vertrag aufgesetzt habe, bevor er einen eigenen YouTube-Kanal eröffnen durfte. In diesem verpflichtete er sich, keine privaten Familieninformationen zu teilen und vor jedem Post ihre Erlaubnis einzuholen. Kim Kardashian (43) hat mit dem Rapper Kanye West (47) vier Kinder: Chicago (6), North (11), Psalm (5) und Saint (8). Das Paar trennte sich im November 2022 nach acht Jahren Ehe. Sie teilen sich das Sorgerecht für ihre Kinder.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Saint West bei einem Fußballspiel

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern North, Chicago, Saint und Psalm

