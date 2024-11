Lily Allen begeistert bei Gala im schwarzen Samtoutfit

Lily Allen (39) strahlte bei der Reimagining The Future-Gala von Lewis Hamiltons (39) Wohltätigkeitsorganisation Mission 44. Für das Event wählte die Sängerin einen schwarzen Samtblazer mit Satinkragen, der ihren androgynen Look perfekt unterstrich, wie Daily Mail berichtete. Das stilvolle Outfit kombinierte sie mit einer eleganten Zigarettenhose und einem schlichten weißen Hemd, was ihrem Auftritt eine moderne Note verlieh. Ihr selbstbewusster Look zog sofort alle Blicke auf sich.

Lily vervollständigte ihr elegantes Ensemble mit funkelnden Manolo Blahnik-Pumps und einer schwarzen Clutch, die perfekt zu ihrem Look passten. Eine zarte Brosche als Accessoire setzte einen feinen Akzent, während ihre selbstbewusste Ausstrahlung ihren Auftritt abrundete. Doch nicht nur ihr glamouröses Auftreten sorgte für Schlagzeilen: Auf X enthüllte Lily jetzt, dass sie mit dem Verkauf von Fußbildern auf OnlyFans mehr verdiene als mit ihrer Musik auf Spotify.

Lily erklärte im Podcast "Miss Me?", dass sie dies als befreiend empfinde, da sie in der Vergangenheit sehr früh sexualisiert wurde und andere davon profitierten. Für sie sei es eine Möglichkeit, Kontrolle über ihren Körper zurückzugewinnen. Ihr Ehemann und Stranger Things-Star David Harbour (49) unterstütze ihre Entscheidung und finde ihr neues Geschäftsmodell "großartig".

Getty Images Lily Allen, Reimagining The Future Gala 2024

Getty Images David Harbour und Lily Allen, Schauspieler

