Das sagt Lily Allens Ehemann David zu ihrem Fuß-OnlyFans!

Lily Allen (39) zeigt jetzt ihre Füße bei OnlyFans – was sagt ihr Partner dazu? In einer aktuellen Folge ihres Podcasts "Miss Me?" erzählt die Sängerin ihrer Freundin Miquita Oliver (40), was ihr Ehemann David Harbour (49) von dem neuen Geschäftsmodell hält: "Er findet es großartig." Allerdings habe er sich mit dem Gedanken, dass seine Frau ihre Füße für Geld im Internet präsentiert, aber auch erst mal anfreunden müssen.

"Am Anfang war er nicht angetan", gibt die 39-Jährige zu. Er habe wissen wollen, ob das eine gewisse Vorliebe von Lily sei. Das habe sie aber abgestritten. Für sie sei es eher ein Gefühl der Macht, das ihr gefalle. "Ich denke, Aufmerksamkeit und Macht werden für dich immer eine lebenslange Vorliebe sein", erwiderte ihre Co-Moderatorin scherzend und fügt hinzu: "Ich wette, du amüsierst dich prächtig!" Diese Vermutung streitet die "Smile"-Interpretin nicht ab: "Weißt du was? Das liegt daran, dass ich in meiner Kindheit keins von beidem hatte." Lily wurde bereits in jungen Jahren in der britischen Musikszene bekannt – das habe dazu geführt, dass sie in ihrer Rolle schon sehr früh sexualisiert wurde. Das Teilen von Fußbildern sei für sie nicht sexuell – sie habe aber Spaß daran, "die Macht und Kontrolle über etwas zu haben", was sie selbst so "albern" finde.

Spaß hat Lily gerade wohl eine Menge: Aktuell verbringt sie einen gemeinsamen Pärchenurlaub mit David in Italien! Bereits seit vier Jahren ist der 49-Jährige der Mann an ihrer Seite. Ihre Liebe halten die beiden aber weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Nun teilte die Britin aber seltene Schnappschüsse der zwei auf Instagram: Während Lily mit einem auffälligen Strohhut vor einem Spiegel posiert, crasht der Stranger Things-Star das Foto im Hintergrund mit einer Grimasse.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lily Allen im März 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / lilyallen Lily Allen und David Harbour, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Davids Reaktion auf Lilys Fuß Content bei OnlyFans nachvollziehen? Ja, ich hätte genauso reagiert. Na ja, an seiner Stelle fände ich das schon seltsam. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de