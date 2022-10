Faible für junge Männer: Madonnas kompliziertes Liebesleben

Ist sie wirklich lesbisch? Zuletzt kursierten Gerüchte im Netz, dass Madonna (64) sich outen wolle. In einem Video warf die Queen of Pop einen Slip in einen Papierkorb und sagte, wenn sie nicht treffe, sei sie lesbisch. Sie traf nicht und schaute dramatisch in die Kamera. Diese Reaktion sorgte für Verwirrung bei Fans der "Hung Up"-Interpretin – insbesondere bei ihrer langen Liste männlicher Verflossener. Promiflash blickt für euch auf Madonnas wildes Liebesleben zurück.

Besonders ihre zwei Ex-Männer und die zahllosen blutjungen Liebhaber dürften bei den aktuellen Spekulationen stutzig werden. Madonna hat sechs Kinder, wobei zwei davon biologisch sind und vier adoptiert. Ihre erste stürmische Ehe in den 80ern mit Sean Penn (62) hielt vier Jahre. Mit Schauspieler Carlos Leon (56) war sie in den 90ern nur drei Jahre zusammen. Aus dieser Beziehung ging jedoch Tochter Lourdes (26) hervor. Ihre bisher längste Beziehung war die achtjährige Ehe zu Regisseur Guy Ritchie (54). Mit diesem hat sie ihren Sohn Rocco (22) sowie den adoptierten Sohn David Banda (17).

Zu den berühmten Männern, die Madonna zu Beginn ihrer Karriere datete, zählen außerdem John F. Kennedy Jr. (✝38), Tupac Shakur (✝25) und Vanilla Ice (54). Seit ihrer Scheidung von Guy Ritchie im Jahr 2008 scheint die "Material Girl"-Sängerin eine Vorliebe für wesentlich jüngere Männer zu haben. So hatte sie Beziehungen mit dem 29 Jahre jüngeren Jesus Luz (35), dem 28 Jahre jüngeren Brahim Zaibat oder dem fast 40 Jahre jüngeren Ahlamalik Williams.

Anzeige

Getty Images Britney Spears und Madonna bei den MTV VMAs 2003

Anzeige

Getty Images Guy Ritchie und Madonna im September 2008

Anzeige

Getty Images Ahlamalik Williams und Madonna, 2021

Anzeige

Was haltet ihr von Madonnas Vorliebe für junge Männer? 165 Stimmen 88 Sie darf machen, was sie möchte! 77 Ich finde diese Altersunterschiede schon etwas komisch..



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de