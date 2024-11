Königin Camilla besucht wohl trotz Erkrankung Filmpremiere

Königin Camilla (77) wird voraussichtlich trotz einer kürzlich erlittenen Atemwegsinfektion an der Weltpremiere von "Gladiator II" in London teilnehmen. Zusammen mit ihrem Ehemann König Charles III. (75) wird sie am kommenden Mittwochabend bei der Royal Film Performance am Leicester Square erwartet, wie der Independent berichtet. Dort wird das Königspaar auf die Stars des Blockbusters treffen, unter ihnen Paul Mescal (28), Denzel Washington (69), Connie Nielsen und Pedro Pascal (49) sowie Regisseur Sir Ridley Scott (86).

Camilla musste in dieser Woche aufgrund ihrer Erkrankung sämtliche Termine absagen, wird jedoch voraussichtlich rechtzeitig wieder genesen sein, um an den Feierlichkeiten teilnehmen zu können. Neben der Filmpremiere werden Camilla und Charles auch einen besonderen Empfang im Buckingham-Palast geben, um die britische Fernseh- und Filmindustrie zu würdigen. Anlässlich des hundertjährigen Bestehens der Wohltätigkeitsorganisation "Film and TV Charity", deren Schirmherr Charles ist, laden sie Regisseure, Schauspieler, Fernsehmoderatoren, Stuntleute und Kostümbildner ein, um gemeinsam das Jubiläum zu feiern.

Doch nicht nur Camillas aktuelle Erkrankung zerrt an den Kräften des royalen Ehepaars. Auch Charles' Krebserkrankung bereitet nach wie vor große Sorgen – vor allem seiner Frau. Sie möchte ihren Partner am liebsten etwas ausbremsen, was seine royalen Pflichten angeht. "Jetzt, wo sie wieder arbeiten gehen, hat sie verständlicherweise Angst, dass ihr Mann es überstürzt", verriet ein Insider gegenüber OK! und fügte hinzu: "Sie möchte einfach, dass er es langsamer angehen lässt und seine Gesundheit in den Vordergrund stellt."

Getty Images König Charles und Königin Camilla, Oktober 2024

Getty Images Königin Camilla und König Charles, Oktober 2024

