"Richtige Schmerzen": Leyla Lahouar musste ins Krankenhaus

Leyla Lahouar (28) geht es nicht gut. Die Reality-TV-Bekanntheit meldet sich mit schlimmen Neuigkeiten bei ihren Fans via ihrer Instagram-Story. Darin schilderte sie bereits gestern Abend, dass sie unglaubliche Schmerzen hat. "Also, ich konnte nicht richtig auf die Toilette gehen und hatte richtige Schmerzen. Dann hat mein Unterleib angefangen wehzutun und dann hat es in meinen Rücken gezogen. Und jetzt tut es hier auf der rechten Seite unterhalb der Rippe richtig weh", erzählte sie. Daraufhin sei ihr Verlobter Mike Heiter (32) mit ihr ins Krankenhaus gefahren – doch wie sie jetzt mitteilt, hat das zu keinem Ergebnis geführt! "Wir waren drei Stunden im Krankenhaus, und die haben nichts gefunden", schreibt sie.

Es wurden weder Nierensteine noch Gallensteine oder vielleicht eine unbemerkte Schwangerschaft gefunden. Stattdessen wird sie nun zu einem Spezialisten geschickt, weil die Ärzte meinen, dass ihre Symptome auch gynäkologische Ursprünge haben könnten. "Da habe ich aber ein bisschen Angst, wegen meiner Operation damals. Ich hoffe, dass alles gut ist", gibt sie zu. Bei der ehemaligen Der Bachelor-Kandidatin wurde vor einigen Jahren nämlich Gebärmutterhalskrebs festgestellt, wie sie während ihrer Zeit im Dschungelcamp preisgab. Daraufhin wurde ihr chirurgisch ein Stück entfernt, und bisher hatte sie dahingehend keine weiteren Probleme.

Der medizinische Notfall scheint die Promi Big Brother-Gewinnerin allerdings nicht bremsen zu können. Kurz nachdem sie ihr Erlebnis in der Klinik gepostet hatte, teilte sie schon weitere Aufnahmen von sich beim Auspacken einiger Kartons und Kisten. Sie und ihr Partner sind nämlich vor einigen Wochen in ihr erstes gemeinsames Haus gezogen. Dabei handelt es sich jedoch vorerst um eine Mietsache – das selbst gebaute Traumhaus soll erst nach der Hochzeit im nächsten Jahr in Angriff genommen werden.

RTL Leyla Lahouar, Influencerin

ActionPress/AEDT Leyla Lahouar und Mike Heiter im Oktober 2024

