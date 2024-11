Bhad Bhabie schockiert mit Krebsmittel-Aussage ihre Fans

Bhad Bhabie, mit bürgerlichem Namen Danielle Bregoli, hat bekanntgegeben, dass sie aufgrund von Krebsmedikamenten Gewicht verloren hat. Die 21-jährige Rapperin wandte sich über ihre Instagram-Story an ihre Follower, um Gerüchte und Spekulationen über ihren Gewichtsverlust zu stoppen. "Es tut mir leid, dass meine Krebsmedikamente mich abnehmen ließen", schrieb sie. "Ich nehme langsam wieder zu. Also hört auf, die schlimmsten Geschichten zu verbreiten." Mit dieser Botschaft wollte sie Klarheit schaffen und um Verständnis bitten.

Die Erklärung von Danielle kam, nachdem viele Fans Kommentare zu ihrer veränderten Erscheinung hinterlassen hatten. Einige äußerten Besorgnis über ihr geringeres Gewicht, während andere unvorteilhafte Vermutungen anstellten. Kommentare wie "Sie sieht so anders aus" oder "Da ist kein Leben in ihrem Gesicht" verbreiteten sich in den sozialen Medien. Danielle teilte keine weiteren Details zu ihrem Gesundheitszustand oder der spezifischen Behandlung, aber sie bat ihre Community darum, keine falschen Informationen zu verbreiten und respektvoll zu sein. Auf die Story selbst konnten ihre Fans nicht reagieren, doch auf X drückten viele ihre Unterstützung aus. Kommentare wie "Ich wünsche ihr Widerstandskraft und Unterstützung auf diesem Weg" und "Ich bete für ihre vollständige Genesung" zeigten ihre Anteilnahme.

Danielle wurde 2016 berühmt, als sie im Alter von 13 Jahren in der Fernsehsendung "Dr. Phil" auftrat und mit dem Satz "Catch me outside, how 'bout that?" ein Internetphänomen auslöste. Unter ihrem Künstlernamen Bhad Bhabie startete sie daraufhin eine Karriere als Rapperin und OnlyFans-Model. Im März dieses Jahres wurde sie Mutter einer Tochter, die sie gemeinsam mit ihrem Freund Le Vaughn hat.

Getty Images Bhad Bhabie, 2022

Instagram / bhadbhabie Bhad Bhabie, 2024

