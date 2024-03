Süß! Danielle Bregoli alias Bhad Bhabie ist Mama geworden

Im Dezember verkündete Danielle Bregoli alias Bhad Bhabie, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Nun erblickte das kleine Mädchen, das auf den Namen Kali Love hört, das Licht der Welt. Mit einem niedlichen Schwarz-Weiß-Foto verkündete die Rapperin die Geburt ihrer Tochter auf Instagram. Der Schnappschuss zeigt, wie sich die frischgebackene Mama an ihr Kind kuschelt, dessen Gesicht hinter einer Mütze und einer Babydecke versteckt war. Der Kindsvater ist Danielles Freund Le Vaughn – der US-Amerikaner ist wie seine Liebste im Musikbusiness tätig und ein erfolgreicher Rapper.

Danielle hatte das Geschlecht ihres Babys bereits vor einigen Wochen verraten: Als Gesicht einer Modekampagne von Marc Jacobs (60) nutzte die US-Amerikanerin das Fotoshooting, um die glückliche Nachricht öffentlich zu machen: Auf Instagram teilte sie mehrere Bilder und schrieb dazu: "Es ist ein Mädchen!"

Danielle wurde durch ihren TV-Auftritt bei "Dr. Phil" über Nacht zum Star und machte in den vergangenen Jahren vor allem mit diversen Entgleisungen von sich sprechen: Vor rund vier Jahren begab sich die damals 17-Jährige nach einer Verurteilung wegen Autodiebstahl und dem Besitz von Marihuana in eine Entzugsklinik. Wie Insider gegenüber TMZ berichteten, habe die Musikerin auch einige Kindheitstraumata in der Klinik aufgearbeitet.

Rapperin Bhad Bhabie mit ihrem Neugeborenen

Danielle Bregoli, Rapperin

