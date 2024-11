Diese Promis lädt Kai Pflaume zu "Wer weiß denn sowas?" ein

In der kommenden Woche können sich die Wer weiß denn sowas?-Fans wieder einmal auf spannende Rategäste in der Show freuen. Am Montag starten die Teamchefs Bernhard Hoëcker (54) und Elton (53) mit einem Moderatoren-Duo in die Woche. So tritt der Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens (56) gegen den "Tagesschau"-Chefsprecher Jens Riewa (61) an. Dienstag geht es mit einem Schauspieler-Duell weiter. Während die Serienstars bei GZSZ eine Einheit bilden, treten sie bei "Wer weiß denn sowas?" gegeneinander an.

Sportlich wird es am Mittwoch mit den Ex-Profischwimmerinnen Franziska van Almsick (46) und Kristin Otto – sind die ehemaligen Ausnahmesportlerinnen im Rateduell genauso ehrgeizig wie einst im Becken? Am Donnerstag können sich Elton und Bernhard auf schmerzende Lachmuskeln vorbereiten, denn dann bekommen sie tatkräftige Unterstützung von den Komikern Bastian Bielendorfer (40) und Özcan Coşar. Wie lustig sie sind, stellen sie regelmäßig in ihrem gemeinsamen Podcast "Bratwurst & Baklava" unter Beweis, doch schaffen sie es auch, mit ihrem Allgemeinwissen zu brillieren? Zum Ende der Woche wird es dann weihnachtlich im Studio. So treten im Weihnachtsduell die ZDF-Legende Carmen Nebel (68) und die Schlagersängerin Stefanie Hertel (45) gegeneinander an.

Bei "Wer weiß denn sowas?" waren schon einige deutsche Berühmtheiten zu Gast. Moderator Kai Pflaume (57) lud beispielsweise schon Social-Media-Bekanntheiten wie Pamela Reif (28) und Sally (24), Filmstars wie Elyas M'Barek (42) und Jürgen Vogel (56) oder auch ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidaten wie Lea Oude und Jermaine Kokoú Kothé ins Studio ein, um sich den kniffligen Fragen zu stellen.

Getty Images Franziska van Almsick im Februar 2024 in Frankfurt am Main

Getty Images Bernhard Hoëcker und Elton, "Wer weiß denn sowas?"-Stars

