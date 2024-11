Giovanni Zarrellas Erfolgsrezept: Familie geht vor Arbeit

Giovanni Zarrellas (46) Herz schlägt für Schlager– aber am meisten für seine Familie. Selbst nach späten Shows oder Auftritten fährt der Schlagersänger mitten in der Nacht nach Hause, wie er vergangene Woche in einem Interview mit Zeit verriet. So könne der Ex-Bro'Sis-Star am nächsten Morgen seine sechzehnjährige Tochter zur Schule bringen. Aus seinen Beziehungen und seiner Arbeit ziehe er seine Kraft. "Eigentlich spricht man noch von einer dritten Säule, der Freizeit. Ich habe die komplett gestrichen. Ich brauche keine drei Tage, an denen ich für mich sein kann und durchatme", berichtete der Musiker. Die Zeit mit seiner Familie sei für ihn Erholung genug.

Die Familie sei aber nicht immer die Priorität von Giovanni gewesen. Vor zwanzig Jahren stand seine Karriere im Vordergrund. Aber auf den Erfolg müsse der Musiker heute trotz seines Privatlebens nicht verzichten. "Erfolg setze ich aber damit gleich, das tun zu dürfen, was man liebt. Anerkennung und Bestätigung für erbrachte Leistung, ob im Sport, in der Musik oder der Kunst, aber auch als Vater, Sohn, Ehemann und Bruder. Jeder definiert Erfolg ein wenig anders", erläuterte der Moderator gegenüber Zeit. Beruflich läuft es gut für Giovanni. Seit 2021 moderiert er beispielsweise Die Giovanni Zarrella Show im ZDF – vor zwei Monaten feierte er dort drittes Jubiläum.

Der Italiener ist seit 2005 mit Jana Ina Zarrella (47) verheiratet. "20 Jahre zusammen und noch mehr werden folgen", schwärmte seine Frau im April auf Instagram. Mit seiner Frau hat der Sänger zwei Kinder. Die beiden Turteltauben teilen nicht nur die Liebe füreinander und ihren Nachwuchs, sondern auch für das Showgeschäft. Die Brasilianerin moderiert Events und TV-Shows. Auch Giovannis Bruder Stefano Zarrella (33) ist nicht unbekannt. Als Social-Media-Star und Koch hat er sich bereits eine treue Community aufgebaut. Bei der Liebe scheint es auch bergauf zu gehen. Angeblich bändelt der Influencer mit der Social-Media-Bekanntheit Tanja Makarić (27) an.

Anzeige Anzeige

Getty Images Giovanni Zarrella und Jana Ina Zarrella, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefano und Giovanni Zarrella im September 2024

Anzeige Anzeige