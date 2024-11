"Hochzeit auf den ersten Blick"-Christian ist Küssen wichtig

In der dritten Folge von Hochzeit auf den ersten Blick trafen Christian und Emma erstmals aufeinander und gaben sich auf Barockschloss Lichtenwalde direkt das Jawort. Zwischen dem Filialleiter bei einer Bank und der sozialpädagogischen Assistentin funkte es direkt – und es fielen bereits viele Küsse. Im exklusiven Interview mit Promiflash verrät Christian nun mehr zu den ausgetauschten Zärtlichkeiten: "In einer Beziehung ist mir unter anderem körperliche Nähe schon sehr wichtig. Da gehören Küsse natürlich auch dazu."

Im Promiflash-Gespräch zeigt sich der 31-Jährige durchweg optimistisch in Hinblick auf seine Ehe mit der Yogalehrerin. "Dass es bei Emma und mir gleich nach der Trauung schon mehrere Küsse gab, zeigt, dass wir da schon schnell eine gewisse Verbundenheit hatten", schwärmt Christian und fügt hinzu: "Das hat mich natürlich auch gefreut, da ich es nicht für selbstverständlich halte, dass es unter den Umständen direkt so sein wird."

Laut den Matching-Experten bringen die beiden ideale Voraussetzungen für eine glückliche gemeinsame Zukunft mit. "[Emma] ist eine sehr junge Bewerberin, aber das Besondere bei ihr: Sie hat schon länger einen ganz starken Kinderwunsch", erklärte Psychologe Markus Ernst in der zweiten Folge des Sozialexperiments. Sexualtherapeutin Beate Quinn stimmte ihm zu: "Bei ihr ist der Kinderwunsch extrem und diese Aussage habe ich in diesem Jahr eigentlich nur bei einem Single gehört: bei Christian." Ob hier aus Wissenschaft tatsächlich Liebe werden kann, wird sich in den kommenden Folgen zeigen.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – ab 28. Oktober, 20:15 Uhr immer montags auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

Anzeige Anzeige

Joyn / Christoph Assmann Emma, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2024

Anzeige Anzeige

Joyn / Christoph Assmann Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experten

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige