Christian weint vor seiner "Hochzeit auf den ersten Blick"

In der dritten Folge von Hochzeit auf den ersten Blick kullern mächtig die Tränen. Christian und Emma wagen sich vor den Traualtar im Barockschloss Lichtenwalde – und schon vorab durchlaufen die beiden eine regelrechte Achterbahn der Gefühle. "Jetzt gerade bin ich doch schon sehr nervös. Puls ist auf jeden Fall da und so eine Leere im Bauch", verrät der Bräutigam unter Tränen. Auch Emma bringt mit zittriger Stimme und feuchten Augen hervor: "Es ist schon verrückt, dass ich ihn jetzt sehe und er anwesend ist, ein paar Meter vor mir. Ich hoffe, ich mache einen guten Eindruck."

Nachdem sich beide wieder gesammelt haben, geht es direkt zur Zeremonie. Dort fällt den zweien auf, dass sie einige Gemeinsamkeiten haben: Christina und Emma essen kein Fleisch, sind sportlich, lernen Klavierspielen und haben einen großen Kinderwunsch. Die anfängliche Nervosität ist im Nu verflogen – die TV-Neulinge geben sich das Jawort und küssen sich liebevoll. "Es ist wirklich perfekt", fasst Emma nach der Trauung zusammen und wirkt sichtlich happy. Auch Christian schwärmt begeistert: "Die Zeit mit ihr ist sehr schön, mir geht's gut in ihrer Nähe. Ich bin superglücklich mit ihr."

Nach der ersten gemeinsamen Nacht folgen die Flitterwochen, die Christian kaum abwarten kann: "Ich freue mich auf die nächsten Wochen. Die nächste Woche jetzt wird ja schon mal sehr aufregend mit der Reise. Und die Zeit danach – ich hoffe, dass wir genug Möglichkeiten finden, uns zu sehen und uns auszutauschen." In der Vorschau zur nächsten Folge wird jedoch geteast, dass es vielleicht gar nicht zu einer gemeinsamen Liebesreise kommen wird, denn es gibt einen medizinischen Notfall. Wie es in dem Format weitergeht, bleibt also spannend.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – ab 28. Oktober, 20:15 Uhr immer montags auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

Joyn / Christoph Assmann Emma, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2024

SAT.1 / Christoph Assmann Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experten Dr. Sandra Köhldorfer, Markus Ernst und Beate Quinn

