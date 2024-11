Rihanna modelt in sexy Spitzen-Dessous für ihre Modemarke

Einmal mehr hat Rihanna (36) ihre Fans daran erinnert, wer die Königin der heißen Unterwäschebilder ist. Für ein Fotoshooting ihrer Modemarke Savage X Fenty spielt die zweifache Mama zur Abwechslung mal wieder selbst das Model – das Ergebnis gibt es jetzt als Video auf Instagram. In einem Lingerie-Set aus gelber Spitze, bestehend aus einem sexy Push-up-BH, einem breiten Spitzengürtel und passenden Strümpfen, räkelt Rihanna sich in einem mit weißem Spitzenstoff ausgeschmückten Raum. Die Beauty posiert dafür lasziv auf einem Sessel und klimpert dann verführerisch auf einem Flügel herum.

Die "Umbrella"-Interpretin fühlt sich sichtlich wohl in ihrer Rolle als sexy Unterwäschemodel, und ihre Fans freuen sich, Riri mal wieder in ihrem Element zu erleben. "Ernsthaft, ich kann nicht aufhören, mir das anzusehen", schwärmt ein Nutzer und fügt seinem Kommentar etliche Flammen-Emojis hinzu. Andere bezeichnen die Aufnahme als "heiß" und "scharf" und nennen die 36-Jährige eine "Königin". "Ich glaube, Gelb ist jetzt meine neue Lieblingsfarbe", zeigt sich ein weiterer Fan begeistert.

Auch wenn Rihanna nicht nur Weltstar und Unternehmerin, sondern inzwischen auch Ehefrau und Mutter ist, erinnert sie ihre Community regelmäßig daran, dass ihr neuer Lifestyle nichts an ihrem Sexappeal geändert hat. Welches Geheimnis dahinter steckt, dass sie sich so wohl in ihrer Haut fühlt, verriet die Frau von A$AP Rocky (36) im Gespräch mit E! News. Sie ist der Meinung, dass wahre Schönheit nichts mit Äußerlichkeit zu tun hat: "Das klingt nach einem Klischee, aber es kommt alles von innen. [...] Es gibt eine Präsenz, die eine Frau ausstrahlen kann, wenn sie einen Raum betritt."

