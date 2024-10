"Von innen": Das ist das Geheimnis hinter Rihannas Sexappeal

Schon seit Beginn ihrer Karriere ist Rihanna (36) für ihren unglaublichen Sexappeal bekannt. Egal, was die Musikerin trägt, sie verdreht immer wieder allen die Köpfe. Dass sie ein Label für verführerische Unterwäsche ins Leben gerufen hat, ist da nur passend. Woher kommt all diese Anziehungskraft? Bei einem Event zur Kollaboration ihrer Marke Fenty und der Brand Nordstrom wurde sie von E! News genau dazu befragt. "Das klingt nach einem Cliché, aber es kommt alles von innen", meinte die Musikerin und fügte hinzu: "Man hört das immer wieder, aber es ist einfach wahr. Es ist vollkommen egal, wie du aussiehst."

Rihanna strebt danach, ihr Wissen an andere Frauen weiterzugeben. Sie offenbarte im Interview weiter: "Es gibt eine Präsenz, die eine Frau ausstrahlen kann, wenn sie einen Raum betritt. Wenn sie völlig authentisch ist und sich nicht darum kümmert, wer sie ansieht – das ist meine Art Frau. Ich möchte so viele Frauen wie möglich ermutigen, sich so zu fühlen." Dass die Unternehmerin sich nicht dafür interessiert, was andere über sie denken, beweist sie auch mit ihrem Modestil. Mit unglaublichem Selbstbewusstsein rockte sie schon die skurrilsten Outfits: Egal ob riesiger Pelzmantel und Pyjama oder gar im Bademantel auf dem roten Teppich – Rihanna trägt, was auch immer sie will.

Über die Jahre sind der Musikerin schon einige Männer verfallen, doch einen hat es ganz besonders erwischt: A$AP Rocky (36). Seit einigen Jahren sind die beiden schon ein Paar und haben sogar zwei gemeinsame Kinder. Obwohl sie bereits auf das fünfte Beziehungsjahr zugehen, geben sich die beiden immer noch, als wären sie gerade frisch verliebt. Erst vor wenigen Wochen kam der Musiker im Interview mit Billboard aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Ich glaube nicht, dass es eine perfektere Person gibt", meinte er damals über seine Frau.

Getty Images Rihanna, Sängerin

ActionPress / Tiziano Da Silva / Bestimage Rihanna, Musikerin

