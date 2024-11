Seltene Bilder: Christina Aguilera posiert mit ihrer Familie

Dass diese Pop-Diva ihren Fans Einblicke in ihr persönliches Leben gewährt, kommt nicht sehr oft vor: Christina Aguilera (43) schätzt ihre Privatsphäre und die ihrer Familie. Deswegen ist es umso schöner, dass die Sängerin jetzt ein paar Schnappschüsse aus ihrer Urlaubszeit mit ihren Fans im Netz teilt. Auf Instagram lädt sie eine Reihe von Bildern hoch, die – wie sie selbst dazu schreibt – vorher komplett "ungesehen" waren. Neben Bildern von ihr auf einem Boot oder in einem Pool gibt es auch Aufnahmen von ihr und ihrem Verlobten Matthew Rutler (39) und ihren beiden Sprösslingen. Zu viert stehen sie zum Beispiel auf einer Brücke und posieren breit grinsend Arm in Arm. Dabei posiert vor allem Christinas Teenager-Sohn in einem super coolen Outfit.

Ein weiteres Bild zeigt die zweifache Mutter mit ihrer Tochter auf einem weißen Sofa. Neben ihnen sitzt die Grammy-nominierte Sängerin RAYE. Wahrscheinlich ist dieses Foto entstanden, als Christina die aufsteigende britische Musikerin im Oktober für Rolling Stone interviewt hat. Die Fans der "Beautiful"-Sängerin lieben es, in das Privatleben ihres Idols eingeweiht zu werden. Sie schreiben: "Du und deine Familie seht fantastisch aus! Ich liebe dich, du Queen!" oder auch: "Die Fotos machen uns so glücklich, Christina! Die Fotos sind wunderschön. Wie deine Kinder gewachsen sind, ist echt krass. Wir haben es vermisst, Max auf den Fotos zu sehen. Beide deiner Kinder haben Mamas Fashionista-Style, ganz klar."

Christina kontrolliert ganz genau, welche Fotos sie von ihren Kindern ins Netz stellt. Wie sie im Sommer gegenüber Glamour verriet, hat das auch einen Grund. "Ich liebe meinen Sohn und meine Tochter so sehr, und man möchte sie abschirmen und vor der Welt schützen", erzählte sie damals. Immerhin habe sie selbst auch schon "so viel gesehen", als sie noch sehr jung war. Was genau sie damit meinte, behielt sie für sich. Jedoch thematisierte sie über die Jahre immer wieder, wie schwer ihre eigene Kindheit war und wie sehr ihre Berühmtheit ihr manchmal zur Last fiel.

Instagram / xtina Chrstina Aguilera, ihre Tochter Summer Rain und Sängerin RAYE, 2024

Getty Images Christina Aguilera im August 2002

