So intim möchte Franz Stärk in "Golden Bachelor" werden

Der Bachelor startet im Dezember mit einer neuen Variante im TV – jetzt ist Franz Stärk (73) aus Damme als erster "Golden Bachelor" an der Reihe. Mit 73 Jahren wagt der ehemalige stellvertretende Direktor einer Gesamtschule sich auf die Suche nach der ganz großen Liebe. Nach den typischen Bachelor-Prinzipien wird es auch hier romantische Dates und eine allerletzte Rose geben. Doch wie stellt sich Franz die mögliche Intimität vor laufender Kamera vor? Gegenüber RTL verrät er, ob er auch Küsse zulassen würde: "Auf jeden Fall. Umarmen, küssen – da habe ich keine Probleme mit. Wenn es sich ergibt, dann durchaus."

Im Vergleich zu den bisherigen Bachelor-Teilnehmern hat der leidenschaftliche Tänzer wesentlich mehr Erfahrung in der Liebe gemacht. Er weiß, wie es ist, verheiratet zu sein und hat neben seinen zwei Söhnen sogar schon Enkelkinder. "Liebe im Alter hat sowieso einen etwas anderen Stellenwert als bei den jüngeren Leuten. Da ist es viel schnelllebiger", betont er in Bezug darauf, ob seine Lebenserfahrung ein Vorteil im Vergleich zu den jüngeren Bachelors sei und führt aus: "Hier kommt schon noch mehr zusammen, da gibt es dieses Potenzial an Lebenserfahrung, was man so mit sich trägt, mit allem Drum und Dran. Man weiß nicht, wie die Frauen Single geworden sind, ob es da Todesfälle gegeben hat oder ob es Krankheiten gibt."

Genauso offen wie er sich gegenüber der Intimität im TV gibt, ist er auch bei seinen Traumdate-Vorstellungen. Für Franz darf es auch mal aufregend werden: "Action kann ich mir auch vorstellen. Ich würde auch Helikopterfliegen. Herausspringen tue ich aber nicht." Trotz seiner Abenteuerlust steckt in ihm auch ein Romantiker, er würde sich auch gerne bei einem, wie er es betitelt "kitschigem-Date", bei einem Sonnenuntergang am Strand fallen lassen.

RTL / Stephan Pick Franz Stärk, "Golden Bachelor" 2024

RTL / Stephan Pick Franz Stärk, "Golden Bachelor" 2024

