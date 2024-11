"The Accountant 2" kehrt mit Ben Affleck auf Leinwand zurück

Nach acht langen Jahren des Wartens kehrt Ben Affleck (52) in der Rolle des Christian Wolff auf die Leinwand zurück. "Wir machen eine Fortsetzung von 'The Accountant'. Wir haben den Deal buchstäblich gerade abgeschlossen", erklärte der Regisseur Gavin O’Connor im CinemaBlend-Podcast. Der Action-Thriller "The Accountant 2" startet am 23. beziehungsweise 24. April 2025 in den deutschen Kinos. In der Fortsetzung des ersten Teils begeben sich der Filmstar und der Schauspieler Jon Bernthal (48), der Christians Bruder Braxton verkörpert, auf ein gefährliches Abenteuer, um einen mysteriösen Mordfall zu lösen.

Das Mathematik-Genie und Braxton müssen in "The Accountant 2" ihre Fähigkeiten vereinen, um den Mord an dem Chef von Marybeth Medina, gespielt von Cynthia Addai-Robinson, zu lösen. Ihre Ermittlungen führen sie jedoch immer tiefer in ein dunkles Komplott, das skrupellose Kräfte um jeden Preis geheim halten wollen. Neben den bereits bekannten Gesichtern wie Cynthia, Ben und Jon stoßen auch neue Charaktere zum Cast hinzu. So schlüpfen unter anderem die "Plane"-Bekanntheit Daniella Pineda und der "Gone"-Darsteller Grant Harvey in bisher unbekannten Rollen. Gavin, der bereits den ersten Teil inszenierte, übernimmt erneut die Regie – und obwohl noch nicht einmal der zweite Teil erschienen ist, wird bereits von einem dritten Film gesprochen. Denn wie Gavin erwähnt, habe er stets eine "The Accountant"-Trilogie geplant.

Lange war nicht klar, ob es eine Fortsetzung des Filmes geben wird. Zwischenzeitlich stand angeblich die Überlegung im Raum, eine "The Accountant"-Serie zu drehen. "Es scheint, als gibt es eine Debatte darüber, ob man daraus eine TV-Serie machen sollte", erklärte Ben laut JoBlo. Doch die Umsetzung gestalte sich ziemlich schwer: "Nun, wenn wir ein Drehbuch finden könnten, das wir umbauen und zu einer Fortsetzung machen könnten … Aber das ist ziemlich schwierig, weil die Persönlichkeit der Figur so speziell ist." Doch anstelle einer Serie dürfen sich die Fans nun über einen zweiten Film freuen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Regisseur Gavin O'Connor und Schauspieler Ben Affleck, "The Accountant"-Premiere 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige