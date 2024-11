Trailer verrät: So krass wird neue "Germany Shore"-Staffel

Die vierte Staffel von Germany Shore steht in den Startlöchern: Ab dem 19. November können Zuschauer die Party-WG wöchentlich auf Paramount+ begleiten. Auf Instagram veröffentlicht der offizielle Account der Streamingplattform den ersten Trailer und gewährt neugierigen Fans einen ersten Einblick in die neue Staffel. Es wird wieder feuchtfröhlich angestoßen und gefeiert, bis der Arzt kommt. Doch auch heiße Flirts und hitzige Diskussionen werden in dieser Staffel definitiv nicht zu kurz kommen.

Tommy Pedroni (29), der mit seiner Freundin Paulina Ljubas (27) als erstes Paar an der Sendung teilnimmt, bestätigt in dem Trailer, was schon mit den zahlreichen Knutsch- und Fummel-Clips angedeutet wurde: "Es hat einfach nur nach Sex gerochen." Doch nicht alle der flirtwilligen Show-Teilnehmer waren zum Zeitpunkt der Dreharbeiten Single. Walentina Doronina (24) wird in mehreren Sequenzen vertraut mit Calvin Steiner gezeigt, war zu der Zeit jedoch eigentlich noch mit Can Kaplan verlobt.

Schon vor einigen Monaten behauptete Can im Netz, dass ihm Walentina in der Sendung fremdging. Auch Paulina, die mit der Blondine in der Show war, meldete sich mittlerweile zu Wort und bestätigte die These. "Ich war hautnah dabei, wie zweimal fremdgegangen wurde. [...] Beide Männer, mit denen Walentina fremdgegangen ist, waren blond", verriet die 27-Jährige im "Blitzlichtgewitter-Podcast.

Tommy Pedroni und Paulina Ljubas

Can Kaplan und Walentina Doronina

