Warten lohnt sich: Nicola teasert neue "Bridgerton"-Staffel

Nicola Coughlan (37), bekannt aus der beliebten Serie Bridgerton, hat jetzt ein Update zur vierten Staffel der beliebten Serie gegeben. Beim "Time Next 100-Event" in New York City verriet die Schauspielerin gegenüber E! News einige spannende Details über die neuen Folgen. So sollen Luke Thompson (36) in der Rolle des Benedict Bridgerton und Neuzugang Yerin Ha (29) als dessen Liebesinteresse Sophie Baek die Hauptrollen übernehmen. Nicola schilderte, dass die Dreharbeiten in vollem Gange seien und versprach, dass sich das Warten auf die neue Staffel lohnen werde.

Nicola, die in der dritten Staffel die Aufmerksamkeit mit ihrer Darstellung der Penelope Featherington auf sich zog, freut sich darüber, in der neuen Staffel lediglich eine kleinere Rolle zu haben und ihren Kollegen die Bühne zu überlassen. "Es ist ziemlich schön, einen Schritt zurückzutreten und sie alles machen zu lassen", gestand sie. Seit etwa einem Monat laufen die Dreharbeiten, und Nicola genießt es, zwischendurch vorbeizuschauen und gleichzeitig die Möglichkeit zu haben, an verschiedenen Projekten zu arbeiten. Über die Zukunft der Serie sagte sie: "Ich bin sicher, die Show wird ewig weitergehen, es gibt noch viele weitere Liebesgeschichten zu erzählen."

Nicola hat in den letzten Jahren immense Popularität erlangt. Neben ihrer Arbeit an "Bridgerton" hat sie sich auch einen Namen in der Serie "Derry Girls" gemacht, wo sie mit ihrem Humor und Charme das Publikum begeisterte. Abseits der Schauspielerei ist die Irin bekannt für ihre herzliche Art und engagiert sich oft für wohltätige Zwecke. Außerdem ist Nicola auch auf Social Media sehr präsent und unterhält ihre Fans regelmäßig mit Neuigkeiten und persönlichen Geschichten.

Gavin Bond/Netflix Yerin Ha und Luke Thompson

Getty Images Der Cast von "Bridgerton", 2024

