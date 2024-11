Willi Gabalier und Christiana erwarten erstmals Nachwuchs

Freudige Neuigkeiten von Familie Gabalier: Willi (43) und seine Frau Christiana erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Die tolle Nachricht verkündet der Bruder von Schlagerstar Andreas Gabalier (39) mit einem Beitrag auf Instagram. "Hurra, wir kriegen ein Buzal und freuen uns riesig!", schreibt der Musiker zu einem Selfie mit seiner Partnerin, auf dem sie ihre Babykugel stolz in die Kamera zeigt.

Dass die zwei nun in freudiger Erwartung ihres ersten Kindes sind, erfreut auch seine Fans. Seine Social-Media-Follower überhäufen ihn und seine Liebste mit zahlreichen Glückwünschen und Herzemojis. Eine Userin findet zudem rührende Worte und meint: "Christiana schaut so entzückend aus, freu mich sehr mit euch." In welchem Schwangerschaftsmonat Christiana ist und ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwarten, verrät der Papa in spe nicht.

Willi ist der ältere Bruder von Schlagersänger Andreas. Er selbst ist ebenfalls in der Entertainmentbranche unterwegs. Als Profitänzer fegte er in der Vergangenheit einige Male über das Let's Dance-Parkett. 2014 belegte er mit seiner Show-Partnerin Tanja Szewczenko (47) den zweiten Platz. Zudem ist er als Moderator von Bares für Rares Österreich bekannt.

Instagram / willi.gabalier Willi Gabalier, "Bares für Rares Österreich"-Moderator

Getty Images Willi und Andreas Gabalier in Magdeburg, Mai 2015

