Britney Spears und Sohn Jayden nähern sich wohl wieder an

Britney Spears' (42) jüngster Sohn Jayden (18) hat sich nach Jahren der Entfremdung angeblich überraschend bei seiner Mutter gemeldet, um die Beziehung zu ihr zu reparieren. Der 18-Jährige, der gemeinsam mit seinem Bruder Sean Preston in Hawaii lebt, sei laut eines Berichts von Us Weekly kürzlich nach Kalifornien zurückgekehrt. Dort habe er Kontakt zu der Pop-Ikone aufgenommen und sich mit ihr getroffen. Britney, die seit längerer Zeit keinen Kontakt zu ihren Söhnen hatte, sei überglücklich darüber gewesen, von Jayden zu hören und ihn wiederzusehen.

"Jayden verbringt wieder Zeit in Kalifornien, lebt aber nicht mit Britney zusammen. Alle seine Freunde sind noch in Kalifornien und er wollte nach seinem Highschool-Abschluss zurückkommen", berichtete ein Insider gegenüber dem Magazin und fügte hinzu: "Jayden hat sich an Britney gewandt und ein Gespräch initiiert." Der Promi-Experte behauptete zudem, dass sich die Sängerin und ihr Sohn mittlerweile bereits zweimal getroffen haben. "Er ist offen dafür, die Beziehung zu seiner Mutter zu reparieren und zu sehen, wie es weitergeht. Es wird Zeit brauchen und es wird keine sofortige Versöhnung sein", fasst die Quelle zusammen.

Die Beziehung zwischen Britney und ihren Söhnen war in den vergangenen Jahren angespannt und sorgte immer wieder für Schlagzeilen. 2022 äußerte sich Jayden in einem Interview kritisch über seine Mutter und beklagte mangelnde Aufmerksamkeit. Ein Insider erklärte in der Vergangenheit gegenüber TMZ, warum der Kontakt abgebrochen ist: "Jahrelanges Fehlverhalten und besorgniserregendes Auftreten lassen sich nicht einfach ausradieren. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Dinge besser geworden sind."

Instagram / https://www.instagram.com/britneyspears/ Britney Spears mit ihren Söhnen Sean Preston und Jayden James, im März 2021

Getty Images Britney Spears, Sängerin

