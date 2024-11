David Beckhams neuer Werbespot macht Lust auf Weihnachten

Ex-Fußballstar David Beckham (49) sorgt pünktlich zur Weihnachtszeit für herzerwärmende Momente. In einem neuen Werbespot für Nespresso, der humorvoll auf seine Fußballkarriere anspielt, zieht der ehemalige Sportler seine dunkelblauen Gummistiefel an und spielt Fußball mit einem Schneemann als Torwart. Dabei genießt David einen heißen Nespresso-Kaffee und zeigt sich von seiner charmanten Seite, um die Zuschauer in festliche Stimmung zu versetzen.

Der Werbefilm beginnt damit, dass David den traurigen, schmelzenden Schneemann aufmuntern möchte. Er geht zu seinem Kleiderschrank und wählt ein Fußballtrikot und Handschuhe aus. In einer witzigen Szene platziert er eine Nespresso-Kapsel auf der Nase des Schneemanns, um sie ihm dann nach einem erzielten Tor wieder wegzunehmen und damit einen Siegeskaffee zuzubereiten. "Ich hatte großen Spaß dabei, diesen festlichen Film mit Nespresso zu drehen – ich liebe es, diese Jahreszeit zu nutzen, um Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen, Spaß zu haben und Erinnerungen zu schaffen", verriet David gegenüber The Standard.

David Beckham hat sich durch seine ikonische Sportkarriere weltweit einen Namen gemacht, doch auch abseits des Fußballfeldes glänzt er als beliebtes Gesicht diverser Marken. Seit seinem Rücktritt von der aktiven Sportkarriere hat er erfolgreich den Sprung in die Welt der Mode und des Unternehmertums geschafft. Abseits seiner Werbeauftritte genießt der ehemalige Fußballstar die Zeit mit seiner Familie und teilt regelmäßig Einblicke in sein Leben als Vater und Unternehmer.

Getty Images David Beckham im Juni 2024 in Fort Lauderdale, Florida

Getty Images Victoria und David Beckham im Oktober 2023

