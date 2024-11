Hugh Grant versteckt sich vor seinen Kindern im Badezimmer

Hugh Grant (64) ist nicht nur beruflich sehr gefragt, sondern privat auch stets als Vater von fünf Kindern gefordert. Der britische Schauspieler gibt nun im Interview bei "The Kelly Clarkson Show" einige seltene Einblicke in sein aufregendes Familienleben. Mit einem Augenzwinkern schildert Hugh die Herausforderungen: "Ich meine, es gibt viel zu befürchten, denn ich bin alt und es ist laut und unerträglich. [...] Ich verstecke mich sogar oft auf dem Klo. Ich schlafe jetzt viel da drin." Der Star meint zudem, dass es zwar ein Schloss zur Verriegelung des Badezimmers gibt, dieses inzwischen aber so gut wie kaputt sei.

Natürlich stellt das Versteckspiel des 64-Jährigen keine ernsthafte Flucht vor seinem Nachwuchs dar. Der sarkastische Darsteller klärt letztlich auf, dass er es eigentlich total liebt, Zeit mit seinen Kindern zu verbringen. Hugh beschreibt sichtlich gerührt, wie er daheim empfangen wird: "Ich gehe heute Abend nach Hause und der Moment, wenn sie mir in die Arme springen, gefällt mir sehr gut." Seine Tochter nennt dieses Zusammentreffen wohl liebevoll "Schimpansen-Umarmung".

Der Bridget Jones-Star hat zwei Kinder aus einer vorangegangenen Beziehung und drei mit seiner aktuellen Ehefrau Anna Eberstein (41). Die beiden Turteltauben scheinen bis heute absolut glücklich miteinander zu sein. So zeigten sie sich vor einigen Wochen sichtlich verknallt und händchenhaltend bei einem Fußballspiel in Italien. Dem Bericht der Daily Mail zufolge schauten sie sich das Match zwischen Como 1907 und Parma im Stadio Giuseppe Sinigaglia in Como an.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Grant, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Grant und Anna Eberstein, Giuseppe Sinigaglia Stadion, 2024

Anzeige Anzeige