Kein Gruß: Das machte Meghan an König Charles' Geburtstag

Am Donnerstag feierte Herzogin Meghan (43) laut Bild ausgelassen mit Freunden in Los Angeles – und das ausgerechnet am 76. Geburtstag von König Charles III. (76). Während ihr Schwiegervater sich an seinem Ehrentag feiern ließ, besuchte die Herzogin von Sussex eine Party im Stadtteil Venice. An ihrer Seite waren enge Freunde, doch ihr Ehemann, Prinz Harry (40), war nicht mit dabei. Während Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) dem Monarchen in den sozialen Medien liebevoll huldigten, hielten sich Herzogin Meghan und Prinz Harry auffällig zurück.

Bei der Feier in Los Angeles zeigte sich Meghan in bester Laune. Aktuelle Schnappschüsse, die dem Blatt vorliegen, zeigen sie in einem schwarzen Kleid und voller Energie, während sie sich mit Freunden vergnügt. Darunter auch ihr langjähriger Vertrauter Serge Normant, der an Meghans Hochzeit ein wichtiges Styling übernommen hatte und sich nun als fester Bestandteil in ihrem Freundeskreis präsentiert.

Über Serge lernte Meghan die Haar-Coloristin Kadi Lee kennen, deren Produkt-Launch der Anlass der Feier war. Für Kadis Marke "Highbrow Hippie" ist Meghan eine wichtige Investorin. Bei der Veranstaltung hielt sie eine liebevolle Rede über ihre Freundin: "Bevor ich Kadi traf, habe ich meine Haare mit Farbe aus der Packung gefärbt", erzählte sie laut dem Magazin People. Während Meghan den Abend mit Freunden genoss, blieb offen, ob sie oder Harry König Charles III. zu seinem Geburtstag gratuliert haben. Öffentliche Glückwünsche blieben, im Gegensatz zu William und Kate, die dem König auf sozialen Medien gratulierten, aus.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2017

Getty Images König Charles, November 2024

