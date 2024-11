Kerry Katonas Kinder sind nach Trennung am Boden zerstört

Mitte November hat Kerry Katona die Trennung von ihrem Verlobten Ryan Mahoney bekannt gegeben – und das Liebes-Aus nimmt wohl auch die fünf Kinder der einstigen Atomic Kitten-Sängerin mit. Das behauptete jetzt jedenfalls ein Insider gegenüber The Sun. "Kerrys Kinder sind am Boden zerstört, weil Ryan ausgezogen ist. Es hat sie sehr getroffen", berichtete die Quelle und fügte hinzu: "Er war wie ein Vater für sie, weil er schon so lange in ihrem Leben ist."

Dass es ihren Kindern nun auch nicht gut geht, soll die Situation für Kerry noch härter machen. "Kerry hasst es, sie so aufgeregt zu sehen. Ihr wird ganz flau im Magen. Also tut sie alles, was in ihrer Macht steht, um sicherzustellen, dass sie ständig nach ihnen sieht", erklärte der Promi-Experte. Außerdem versuche die 44-Jährige, für ihre Kids Molly, Lilly-Sue, Heidi, Max und DJ stark zu sein.

Vor einigen Tagen hat Kerry die Trennung in ihrer Kolumne für Ok! publik gemacht. "Wir sind nicht mehr zusammen, und es war eine wirklich harte Woche – ich hätte nicht in einer Million Jahren gedacht, dass das passieren würde. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, hat es zwischen uns einen Vertrauensbruch gegeben", schrieb die Sängerin. Zudem betonte sie, dass sie ihren Ex-Verlobten dennoch noch liebe.

Instagram / ryanmahoney_7 Kerry Katona und Ryan Mahoney

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, Realitystar

