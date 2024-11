Nach Trennung: Kerry Katonas fokussiert sich auf ihre Kinder

Kerry Katona (44) stellt ihre eigenen Gefühle hintenan: Die ehemalige Atomic Kitten-Sängerin hat sich vor wenigen Tagen von ihrem Verlobten Ryan Mahoney getrennt, doch anstatt sich in ihrem Herzschmerz zu verlieren, konzentriert sie sich auf ihre Kinder und ihre Arbeit. "Sie versucht, stark für sie zu sein und stellt ihren eigenen Herzschmerz hinten an, um sicherzustellen, dass die Kinder sich unterstützt fühlen", enthüllt eine Quelle gegenüber "The Sun". Ihre Kids seien in dieser schwierigen Zeit ihre oberste Priorität.

Besonders schwer fällt ihr der Abschied, weil Ryan eine enge Bindung zu ihren fünf Kindern – Molly (21), Lilly-Sue (20), Heidy (16), Max (14) und DJ (8) – aufgebaut hatte. Laut dem Insider seien die Kinder "am Boden zerstört", da Ryan über Jahre wie ein Vater für sie war. "Sein Auszug hat sie hart getroffen", heißt es weiter. Kerry bemühe sich, ihren Kindern die Trennung zu erklären und gleichzeitig für sie da zu sein. Sie unternehme alles, um ihre Kleinen aufzumuntern und ihnen in dieser schweren Zeit ein Gefühl von Geborgenheit zu geben – aber sie hasse es, sie so unglücklich zu sehen.

Kerry und Ryan waren sechs Jahre lang ein Paar, davon drei Jahre verlobt. Der Fitnesstrainer hatte sogar geplant, ihre jüngste Tochter zu adoptieren. Mit OK! Magazine sprach der Popstar offen über das Ende ihrer Beziehung: "Wir sind nicht mehr zusammen, und die letzte Woche war unglaublich hart – ich hätte nie gedacht, dass es so kommen würde." Sie erwähnte einen "Vertrauensbruch", der das Aus besiegelt habe, betonte jedoch: "Ich liebe ihn immer noch sehr und weiß nicht, ob wir das wieder hinkriegen. Es ist gerade so viel, ich kämpfe wirklich." Trotz allem zeigt sich Kerry zuversichtlich: "Ich habe schon Trennungen überstanden und bin stärker daraus hervorgegangen. Jetzt müssen wir abwarten, was die Zukunft bringt."

