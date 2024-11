So freundlich sind Prinz William und Prinzessin Kate Off-Cam

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) sind für ihre Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft bekannt. Aber nicht nur vor der Kamera glänzt das royale Paar mit diesen Eigenschaften. "Hinter den Kulissen gibt es unzählige Briefe, Nachrichten, Besuche und Anrufe, von denen niemand weiß", bestätigte eine enge Quelle Hello! vor wenigen Tagen. Erst im Oktober lud William die an Krebs erkrankte Fotografin Liz Hatton ein. Damit erfüllte ihr der Prinz einen Wunsch auf ihrer Bucket List. Allerdings rechnete Liz nicht damit, dass auch Kate außerplanmäßig kommen würde. "Sie waren einfach nur menschlich und freundlich", erinnerte sich Liz.

Auch Paula Hudgell konnte sich von dieser Freundlichkeit überzeugen. Kate besuchte ihren zehnjährigen Adoptivsohn Tony im vergangenen Dezember im Evelina London Kinderkrankenhaus, ganz ohne Kameras. Der Junge wird dort seit seiner Kindheit behandelt und konnte seit Kates erstem Besuch 1,8 Millionen Pfund für die Wohltätigkeitsorganisation des Krankenhauses sammeln. Vor vier Jahren besuchte Kate während der Baby Loss Awareness Week das Tommys National Center für Fehlgeburten. Eine der betroffenen Mütter, Sarah Carrick, teilte mit, dass Kate ihr sehr mitfühlend und respektvoll zuhörte und ihr Mut zusprach: "Ihre Freundlichkeit an diesem Tag ist mir immer in Erinnerung geblieben, ebenso wie ihre Bereitschaft, das Bewusstsein für etwas zu schärfen, das mir sehr am Herzen liegt."

Sicherlich ist es den beiden in den letzten Monaten nicht immer leichtgefallen, stets für andere da zu sein. Dazu berichtete ein Insider Hello!: "Aber selbst in den schwierigen Jahren fokussieren sie sich darauf, anderen zu helfen." Kate wurde Anfang des Jahres mit Krebs diagnostiziert. Die gegenseitige Unterstützung und Freundlichkeit gegenüber anderen helfe ihr und William dabei, mit den Schwierigkeiten in ihrem Leben umzugehen. Empathie ist ein weiterer wichtiger Wert des Paares. "Weil mir das, was ich tue, wirklich am Herzen liegt", erklärte William dem Magazin kürzlich und fügte hinzu: "Es hilft, das Leben der Menschen zu beeinflussen. Und ich denke, dass wir auf der ganzen Welt mehr einfühlsame Führungskräfte gebrauchen könnten." Das Paar wolle seine Werte an seine Kinder Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) weiter vermitteln.

Anzeige Anzeige

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Kate und Liz Hatton

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige