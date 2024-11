Trennung von Gerda: Ist Jannik Kontalis etwa fremdgegangen?

In Gerda Lewis (32) herrscht momentan ein Gefühlschaos. Vor wenigen Tagen gab die ehemalige GNTM-Kandidatin die Trennung von ihrem Freund Jannik Kontalis bekannt. Seitdem macht die Influencerin kein Geheimnis daraus, dass sie leidet. Ihr aktueller Beitrag auf TikTok lässt allerdings vermuten, dass sie auch extrem sauer ist. Denn es macht den Anschein, als hätte Jannik sie betrogen – und zwar möglicherweise gleich mit zwei Damen! Bei den Verdächtigen handelt es sich um das Influencer-Duo Livia&Romina. Wie Gerda auf ihrem Account teilt, kommentierte sie unter einem Video der beiden Influencer bedeutungsschwer: "Habt ihr mich auch geschmeckt?" Wahrscheinlich spielt sie damit darauf an, dass Jannik von ihrem Bett gleich darauf in das von Romina oder Livia gehüpft ist.

Die beiden Frauen sollen mit Gerda und ihrem ehemaligen Partner auf einer Gruppenreise durch Tansania gewesen sein, als der Seitensprung stattfand. Sie alle wohnten damals im gleichen Hotel. Wie aus Gerdas Beitrag klar wird, hat das Influencer-Duo die frühere GNTM-Kandidatin mittlerweile geblockt und das Video komplett von ihrer Seite gelöscht. Keine andere involvierte Partei hat sich bis jetzt zu dem Drama geäußert. Doch was auch vorgefallen ist, führte dazu, dass ein Comeback mit Jannik für Gerda auf keinen Fall infrage kommt. Auf Instagram teilte sie bereits mehrere Statements zu der Beziehung und betonte: "Es gibt sicherlich Beziehungen, wo es sich lohnt, für etwas zu kämpfen oder an etwas zu arbeiten. Das ist in diesem Fall komplett ausgeschlossen."

Gerda möchte in die Zukunft blicken. So viel geht aus ihrem neuesten Beitrag im Netz hervor. Da erzählt sie, dass sie zwei Briefe an sich selbst geschrieben hat: an ihr vergangenes und ihr zukünftiges Ich. "Das war sehr schmerzhaft und schwer, doch gleichzeitig war es auch ein Abschluss. Ein Abschluss für alles, was in diesem Jahr passiert ist, sehr schöne und auch schmerzhafte Erlebnisse", erklärt sie dazu. Sie glaubt, ihr Zukunfts-Ich sei sehr glücklich, und genau da möchte die Internetbekanntheit auch wieder hinkommen.

Anzeige Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis und ihre Reisegruppe in Tansania, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis in Tansania, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige