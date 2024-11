So süß: Familienliebe bei Gwen Stefani und Blake Shelton

No Doubt-Star Gwen Stefani (55) und Blake Shelton (48) präsentierten sich am vergangenen Sonntag verliebt und glücklich, als sie gemeinsam das Football-Spiel von Gwens jüngstem Sohn Apollo (10) in Los Angeles besuchten, wie Fotos des Hello Magazines zeigen. Die Sängerin unterstützte ihren Sohn von der Tribüne aus, zusammen mit ihrem Ehemann Blake und ihrem Sohn Zuma (16). Die Familie feuerte gemeinsam Apollo an, während Gwen und Blake eng umschlungen das Spiel verfolgten und dabei vor Freude strahlten.

Country-Star Blake zeigte sich erneut als engagierter Stiefvater und genoss die Familienzeit mit Gwen und ihren Kindern. In einem Interview mit Entertainment Tonight im April sprach er offen über seine Rolle in der Familie: "Wenn ich die letzten zehn Jahre wiederholen könnte, wäre das perfekt", sagte er. "Aber wir haben noch Apollo, also haben wir noch fast zehn Jahre, bevor wir ihn rausschmeißen können, das wird sicher eine Menge Spaß machen." Er betonte, wie sehr ihn die Aufgaben als Elternteil veränderten: "Ich habe schnell gelernt, dass es nicht mehr um einen selbst geht, wenn man Kinder hat. Wenn man es richtig macht, dann steht das Kind im Mittelpunkt. Das ist wahr."

Blake wuchs selbst mit einem Stiefvater auf, der ihm ein Vorbild war und ihn dazu inspirierte, eine Vaterfigur für Gwens Söhne zu sein. "Mein Vater hat Richie aufgenommen und ihn großgezogen, und mein Bruder hat meinen Vater nie als etwas anderes als seinen Vater angesehen", erzählte Blake. "Das Beispiel, das mein Vater mir vorlebte, war, dass Kinder aus früheren Beziehungen in einer neuen Partnerschaft kein Hindernis darstellen." Gwen und Blake lernten sich 2014 kennen, als sie beide Juroren bei "The Voice" waren. Ihre Beziehung entwickelte sich rasch, und 2021 heirateten sie. Seitdem bilden sie gemeinsam mit Gwens Söhnen Kingston, Zuma und Apollo eine glückliche Patchwork-Familie.

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton im Mai 2024

Getty Images Blake Shelton, Sänger

