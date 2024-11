Dänin Victoria Kjær Theilvig wird "Miss Universe 2024"

Victoria Kjær Theilvig aus Dänemark wurde am 17. November 2024 zur neuen Miss Universe gekürt. Die 21-Jährige setzte sich in der 73. Auflage des renommierten Wettbewerbs in Mexiko-Stadt gegen 126 Konkurrentinnen durch und erhielt die begehrte Tiara von ihrer Vorgängerin Sheynnis Palacios aus Nicaragua. Victoria erfüllt sich mit diesem Sieg nicht nur einen langgehegten Traum, sondern bringt den Titel auch nach vielen Jahren erstmals wieder nach Dänemark. In einer atemberaubenden Zeremonie, die live von Telemundo übertragen wurde, zeigte sie sich sichtlich bewegt über ihren Sieg. Deutschland wurde von der 24-jährigen Pia Theissen aus Köln vertreten, die es jedoch nicht ins Finale schaffte.

Eine besonders bemerkenswerte Neuerung in diesem Jahr war die Aufhebung der Altersobergrenze, die es unter anderem Beatrice Njoya aus Malta ermöglichte, als 40-jährige Mutter von drei Kindern an der Wahl teilzunehmen. Was heutzutage für viele selbstverständlich wirkt, war für den seit 1952 durchgeführten Schönheitswettbewerb ein weiterer bedeutender Schritt hin zu mehr Inklusion. Erst im vergangenen Jahr wurde die umstrittene Regel gestrichen, die verheiratete und geschiedene Frauen sowie Mütter gänzlich vom Wettbewerb ausschloss. Auch wenn diese Veränderungen für viele Kritiker längst überfällig waren, können sie als positives Zeichen des Wandels gesehen werden.

Victoria, die in Kopenhagen geboren und aufgewachsen ist, begann laut CNN bereits im Teenageralter mit dem Modeln und hat seitdem an zahlreichen internationalen Modeschauen teilgenommen. Neben ihrer Karriere engagiert sie sich leidenschaftlich für wohltätige Zwecke, insbesondere für die Förderung von Bildung und Frauenrechten. In einem Interview mit dem Magazin Vogue sagte sie einst: "Schönheit ist nicht nur äußerlich. Sie sollte dazu genutzt werden, positive Veränderungen in der Welt zu bewirken." Mit ihrem neuen Titel als "Miss Universe" hofft sie, ihre Plattform nutzen zu können, um wichtige soziale Themen voranzutreiben und Mädchen weltweit zu inspirieren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Pia Theissen, Kandidatin für Deutschland bei der Wahl zur Miss Universe 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Teilnehmerinnen des Schönheitswettbewerbs Miss Universe 2024 in Mexico City

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige