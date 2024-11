Elton John lebt ohne Zucker, doch die süße Sehnsucht bleibt

Elton John (77) hat kürzlich verraten, dass er eine strikte Diät verfolgt, um seinen Gesundheitszustand zu stabilisieren. Bei einem Auftritt im Podcast "Ruthie's Table 4" ließ der Sänger, der bereits in den frühen 2000er Jahren mit Diabetes Typ 2 diagnostiziert wurde, wissen, dass er seit einiger Zeit fast komplett auf Zucker verzichtet. "Ich kann einen Apfel essen oder etwas Melone, [...] aber was mir wirklich fehlt, ist Schokolade und Eiscreme", gestand er. Bekannt dafür, mit seinen gesundheitlichen Problemen humorvoll umzugehen, führte er aus: "Sollte ich je meine Henkersmahlzeit wählen müssen, würde diese aus nichts anderem als Süßigkeiten bestehen."

Die körperliche Gesundheit des beliebten Briten gab in den letzten Jahren immer wieder Anlass zur Sorge. Erst kürzlich sprach Elton über seine zahlreichen Erkrankungen. So scherzte er bei der Vorstellung seines neuen Dokumentarfilms "Elton John: Never Too Late" laut Mirror über seine aktuelle Verfassung. Er erklärte, er habe inzwischen weder Mandeln noch Polypen oder einen Blinddarm, sogar seine Prostata sei entfernt worden. Zusätzlich habe er aufgrund einer schweren Augeninfektion derzeit ein eingeschränktes Sehvermögen, das nur auf eine sehr langsame Heilung hoffen lasse.

Abseits der körperlichen Einschränkungen blickt Elton auf ein erfülltes Leben zurück, das weit über seine imposante Musikkarriere hinausgeht. Nach einigen Höhen und Tiefen fand der Sänger im Privaten sein Glück, als er 2014 seinen langjährigen Partner David Furnish (62) heiratete, mit dem er zwei Söhne hat. Wie News24 berichtete, beschreibt der 77-Jährige seine Rolle als Vater als eine der größten Freuden in seinem Leben, die ihm Kraft und Motivation gibt. Trotz seiner gesundheitlichen Beschwerden bleibt Elton fest entschlossen, das Beste daraus zu machen und jeden noch so kleinen Moment in vollen Zügen zu genießen.

ActionPress Elton John im Februar 2020

Getty Images David Furnish, Elton John und ihr Sohn Zachary

