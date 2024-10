Elton John geht humorvoll mit gesundheitlichen Problemen um

Für Elton John (77) ist Trübsal blasen wohl keine Option. Am Dienstag bei der Premiere seiner neuen Dokumentation "Elton John: Never Too Late" auf dem 62. New York Film Festival spricht der Sänger offen über die gesundheitlichen Herausforderungen der vergangenen Jahre und ist dabei sogar zum Scherzen aufgelegt. Während er darüber sprach, wie ihn seine Krankheitsgeschichte zermürbt habe, stellte er witzelnd fest, dass mittlerweile von ihm "nicht mehr viel übrig" sei.

In einem Interview mit People spezifizierte Elton, was er damit meint: "Ich habe keine Mandeln, keine Polypen und keinen Blinddarm mehr. Ich habe keine Prostata, kein rechtes Hüftgelenk, kein linkes Knie oder rechtes Knie mehr. Eigentlich ist das Einzige, was mir noch bleibt, meine linke Hüfte. Aber ich bin immer noch hier." Trotz dieser körperlichen Einschränkungen bleibe der Musiker stets positiv. Vor allem die Unterstützung seines Ehemannes David (61) und ihrer beiden Söhne Zachary und Elijah geben ihm die Kraft und Freude, die ihn weitermachen lassen.

Wie wichtig ihm seine Familie ist, bewies der 77-Jährige mit einer folgenschweren Entscheidung im vergangenen Jahr: Zu dem Zeitpunkt hatte Elton nämlich seine Abschiedstournee beendet und sich aus dem aktiven Tourleben zurückgezogen, um mehr Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen. Die allerletzte Show seiner fast fünfjährigen Tournee spielte der "Rocket Man"-Interpret im Juli 2023 in Stockholm.

Getty Images Elton John im Juni 2022

Getty Images Elton John, Sänger

