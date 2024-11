Eva Longoria glänzt stylish auf Weinauktion in Frankreich

Eva Longoria (49) glänzte am Samstagabend in Vougeot, Frankreich, als sie eine Wohltätigkeitsweinauktion besuchte. Die Schauspielerin war der Hingucker des Abends: Sie entschied sich für ein tief ausgeschnittenes kastanienbraunes Kleid mit raffinierten Rüschendetails, das ihre Figur perfekt in Szene setzte. Mit ihrem strahlenden Lächeln und dem eleganten Outfit zog sie alle Blicke auf sich. Bei der 164. Hospices de Beaune Weinauktion, die in diesem Jahr zugunsten von Ärzte ohne Grenzen stattfand, präsentierte sich Eva von ihrer glamourösen Seite.

Wie Daily Mail berichtet, wurde die 49-Jährige bei dem Event von dem spanisch-französischen Schauspieler Jean Reno (76) begleitet, mit dem sie eng befreundet ist. Im Rahmen der Veranstaltung wurde sie feierlich in die Bruderschaft der Ritter des Tastevin aufgenommen, eine Ehre, die nur wenigen zuteilwird. Auch Dominic West (55), bekannt aus "The Crown", und die französische Schauspielerin und Regisseurin Zabou Breitman waren als Schirmherren der Auktion anwesend und unterstützten die gute Sache. Die jährliche Veranstaltung zieht stets Weinliebhaber und Philanthropen aus aller Welt an, um Mittel für humanitäre Zwecke zu sammeln. In diesem Jahr fließen die Erlöse sowohl an die von Eva und Jean repräsentierte Global Gift Foundation als auch an Ärzte ohne Grenzen, die von Zabou und Dominic unterstützt werden.

Abseits des roten Teppichs ist Eva für ihr langjähriges Engagement in sozialen Projekten bekannt. Die Global Gift Foundation, deren Mitbegründerin sie ist, hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben von benachteiligten Kindern, Frauen und Familien auf der ganzen Welt zu verbessern. Zudem blickt die Schauspielerin gelassen auf ihren kommenden 50. Geburtstag und spricht offen über das Älterwerden. Im Interview mit der Zeitung Marie Claire betonte Eva zuletzt, dass sie sich in ihrer Haut wohler denn je fühlt und freut sich auf die Erfahrungen und Herausforderungen, die vor ihr liegen: "Für mich ist das Alter nur eine Zahl, aber ich bin aufgeregt. Ich weigere mich zu glauben, dass mein größter Erfolg hinter mir liegt."

Getty Images Jean-François Curie und Eva Longoria, November 2024

Getty Images Eva Longoria, Schauspielerin

