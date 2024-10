Eva Longoria glänzt in silbernem Paillettenkleid in Paris

Eva Longoria (49) strahlte am Samstagabend auf dem roten Teppich der Global Gift Gala in der Stadt der Liebe, Paris. Die Schauspielerin begeisterte in einem trägerlosen, silbernen Kleid, das über und über mit Pailletten besetzt war. Sie kombinierte es mit einer klassischen Diamantkette und verzichtete auf Ohrringe, was den Fokus ganz auf ihr strahlendes Lächeln legte. Ihr langes, glänzendes Haar trug sie glatt und mittig gescheitelt über den Rücken fallend. Dazu wählte sie silberne, offene High Heels. Begleitet wurde sie von ihrem sechsjährigen Sohn Santiago, den sie gemeinsam mit ihrem Ehemann José Bastón hat. Der 56-Jährige war jedoch nicht anwesend.

Schon bei der Eröffnungsfeier der Global Gift Foundation im vergangenen Juli in Marbella war die Desperate Housewives-Berühmtheit anwesend. Damals brillierte sie in einem bodenlangen, figurbetonten roten Satinkleid mit Ausschnitten an Dekolleté und Bauch. Ihr Auftritt blieb jedoch vor allem wegen einer spontanen Tanz- und Gesangseinlage in Erinnerung. Überwältigt von den Hits, die gespielt wurden, stieg die Beauty auf den Tisch und lieferte eine spaßige Performance ab.

Bei derartigen Veranstaltungen präsentiert sich Eva immer wieder in glamourösen Looks, bestehend aus faszinierenden Abendkleidern und einem perfekten Make-up. Doch sie kann auch ganz natürlich. Auf Aufnahmen, die Daily Mail veröffentlichte, zeigte der Filmstar sich mit einem glücklichen Lächeln im Gesicht und präsentierte ihre makellose Haut ohne Schminke und aufregendes Styling.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eva Longoria mit ihrem Sohn Santiago

Anzeige Anzeige

ZUMA Press Wire / Zuma Press Eva Longoria im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige