Haustier Ronja ist für Sängerin Michelle mehr als ein Hund

Sängerin Michelle (52) haben viele Menschen schon auf der Bühne erlebt, doch kaum jemand kennt ihre treue Begleiterin Ronja. Die große Bernhardiner-Hündin gehört fest zu Michelles Alltag und weicht ihrer Besitzerin kaum von der Seite. Ob bei öffentlichen Auftritten wie der "Beatrice Egli Show" oder entspannt auf der Couch – Ronja ist immer dabei. Michelles Verlobter Eric Philippi und sie selbst sorgen dafür, dass die Hündin stets ein bequemes Plätzchen hat, wo auch immer sie gerade sind. Diese besondere Beziehung dokumentierte Michelle kürzlich in einem Instagram-Video, in dem sie Einblicke in das Leben hinter den Kulissen gewährte.

Ronja ist für Michelle nicht einfach nur irgendein Name, er hat eine Bedeutung. Im Jahr 2009 erlitt die Sängerin eine Fehlgeburt – ihre Tochter sollte Ronja heißen. Als Michelle im Jahr 2020 dann ihre Hündin kennenlernte, war es Liebe auf den ersten Blick. Erst später erfuhr sie, dass die Hündin den Namen Ronja trägt. Diese besondere Fügung habe sie zutiefst berührt und ihr das Gefühl gegeben, dass das unmöglich ein Zufall sein kann: "Ronja ist der bravste Hund der Welt. Ich nehme sie überall mit hin und fühle mich in ihrer Nähe einfach wohl", sagte Michelle in einem Interview mit der BILD. Durch ihre Hündin fühle sie sich täglich an ihre Tochter erinnert und finde darin Trost und Stärke.

Die Liebe zu Hunden begleitet Michelle, die dieses Jahr zum ersten Mal Oma geworden ist, schon lange Zeit. Bereits 2004 eröffnete sie in Köln einen Hundesalon und setzte damit ein Zeichen für ihre Leidenschaft für die Vierbeiner. Im Laufe der Jahre engagierte sie sich immer wieder für Hunde und absolvierte 2023 sogar eine Ausbildung zur Hundetrainerin. Mit Ronja an ihrer Seite fühlt sich Michelle überall wie zu Hause und genießt die gemeinsamen Momente mit ihrem Verlobten Eric und ihrer pelzigen Freundin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michelle, Sängerin

Anzeige Anzeige

THÜRINGEN PRESS Michelle beim "Schlagerboom" im Oktober 2023

Anzeige Anzeige