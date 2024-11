James Middleton teilt rührende Anekdoten über Sohn und Hunde

James Middleton (37), der jüngere Bruder von Prinzessin Kate (42), hat seltene Einblicke in sein Familienleben gegeben. In der britischen TV-Sendung "Love Your Weekend with Alan (75) Titchmarsh" erzählte der Unternehmer von seinem einjährigen Sohn Inigo und dessen neu entdeckter Vorliebe für Tennisbälle. "Er liebt Tennisbälle, weil es bei uns immer welche gibt", sagte James in der Sendung. "Er wirft sie jetzt für die Hunde und sitzt dabei in herzhaftem Lachen." Die Szene sei "wirklich wundervoll", fügte er hinzu.

James berichtete weiter, dass Inigo, dessen Name eine besondere Bedeutung hat, inzwischen beginnt zu laufen. "Er war auf allen Vieren, und jetzt läuft er", teilte er mit. Inigo halte sich dabei oft am Rücken der Hunde fest, um Stabilität zu gewinnen. "Im Grunde nehmen sie ihn einfach mit, und er hat keine Wahl, also fängt er an zu laufen", erklärte James schmunzelnd. Die Hunde hätten seinen Sohn "wirklich willkommen geheißen", und es sei schön zu sehen, wie sie miteinander interagieren.

James und seine Frau Alizee Thevenet heirateten im September 2021 in Frankreich. Im Jahr 2023 wurde ihr erstes Kind, Inigo, geboren. Trotz ihres geschäftigen Alltags mit ihrem einjährigen Sohn, sechs Hunden, Schafen, Enten und Hühnern denken die beiden darüber nach, ihre Familie zu vergrößern. In einem exklusiven Interview mit dem Magazin Hello! sagte James, er würde gerne mehr Kinder haben: "Wenn wir das Glück haben, würden wir gerne mehr Kinder haben." Außerdem plant er, zukünftig weitere Hunde aus dem Tierschutz in seine bereits große Familie aufzunehmen. Über die Vaterrolle sagte er: "Nichts kann einen darauf vorbereiten, dieses kleine Baby zu sehen, das dein eigenes ist. Es öffnet etwas in deinem Herzen, von dem du nicht wusstest, dass es da ist."

Anzeige Anzeige

Instagram / jmidy Alizee Thevenet und Sohn Inigo im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jmidy James Middleton und sein Sohn

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige