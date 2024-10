Kelly Osbourne feiert ihren 40. Geburtstag schick in Schwarz

Kelly Osbourne hat am Sonntagabend in Los Angeles ihren 40. Geburtstag gefeiert. Auf Fotos, die MailOnline vorliegen, strahlte die Tochter von Ozzy (75) und Sharon Osbourne (72) in einem tief ausgeschnittenen schwarzen Kleid und zeigte dabei stolz ihre beeindruckende Gewichtsabnahme. Gemeinsam mit ihren Freunden Daniel Nguyen und Jeff Beacher genoss Kelly den Abend im Birdstreet Club in West Hollywood und konnte ihr Lächeln nicht verbergen.

In der Zwischenzeit veröffentlichte Mama Sharon in ihrer Story auf Instagram ein Foto von Kelly (40) als Kind mit ihrem Vater Ozzy und schrieb dazu: "Alles Gute zum Geburtstag, meine liebste Tochter Kelly. Ich liebe dich für immer und ewig. Mama." In der Vergangenheit hat Kelly offen über ihre 85-Pfund-Gewichtsabnahme nach der Geburt ihres Sohnes gesprochen und betont, dass sie dabei nicht auf das umstrittene Abnehmmittel Ozempic zurückgegriffen hat. "Ich weiß, dass alle denken, ich hätte Ozempic genommen. Ich habe Ozempic nicht genommen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Meine Mutter hat Ozempic genommen", sagte sie im April gegenüber Extra.

Kelly, die ihr erstes Kind mit Slipknot-DJ Sid Wilson (47) bekommen hat, erklärte, dass sie durch den Verzicht auf Zucker und Kohlenhydrate schnell abgenommen habe. Während ihrer Schwangerschaft wurde bei ihr eine Schwangerschaftsdiabetes diagnostiziert, was sie dazu motivierte, ihre Ernährung umzustellen. Obwohl sie Ozempic selbst nicht verwendet hat, zeigt sie Verständnis für diejenigen, die es nutzen. Eine Begegnung mit jemandem, dem das Medikament geholfen hat, öffnete ihr die Augen und änderte ihre Einstellung dazu. "Wenn es ein Medikament gibt, das Menschen beim Abnehmen helfen kann, was ist dann so schlimm daran?" erklärte Kelly in ihrem Podcast The Osbournes.

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne mit ihrer Mutter Sharon

MEGA Kelly Osbourne, November 2022

