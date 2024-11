Nach Nessi-Trennung: Ist Coupleontour-Ina frisch verliebt?

Ina (28) und Nessi (28) von Coupleontour sind offiziell getrennt. In einer aktuellen Instagram-Fragerunde wird die Blondine gefragt, ob sie sich eine Beziehung mit ihrem besten Freund vorstellen könnte. "Aktuell fühle ich mich in seiner Gegenwart sehr wohl, was sicher daran liegt, dass wir uns schon ewig kennen und uns viel zu erzählen haben. Zum aktuellen Zeitpunkt kann ich das noch gar nicht beurteilen, aber ich mag ihn sehr", gesteht Ina. In einer darauffolgenden Story gibt sie auch direkt ein paar Informationen zu dem besagten Mann preis: Sein Name ist Fabi und die beiden kannten sich schon, bevor Ina ihr Studium in Germanistik und Literaturwissenschaften startete.

Mehr Details möchte die 28-Jährige aktuell aber noch nicht verraten und bittet um Privatsphäre: "Wir sind schon lange echt gute Freunde. Er nutzt keine sozialen Netzwerke und ich möchte ihn daher auch aus der Öffentlichkeit raushalten." Inas Ex-Freundin Nessi meldet sich auf ihrem Social-Media-Kanal ebenfalls zu Wort. "Ich möchte eine Sache dazu sagen: Ich finde, jeder hat das Recht, glücklich zu sein! Und wenn [Ina] glücklich ist, ist es doch schön?", stellt die Brünette klar.

Ina und Nessi gingen über acht Jahre gemeinsam durchs Leben. Seit Ende 2018 waren die beiden unter ihrem Social-Media-Namen Coupleontour bekannt. Im Juli 2022 veränderte sich ihr Leben von heut auf morgen: Ina erlitt im Alter von gerade einmal 26 Jahren einen schweren Schlaganfall. Zwei Tage nach dem schweren Schicksalsschlag brachte Nessi ihre gemeinsame Tochter Olivia zur Welt. Mitte September gab das Paar dann sein Liebes-Aus im Netz bekannt: "Auch wenn das jetzt verdammt schmerzhaft ist, werden wir getrennte Wege gehen und uns trennen."

Instagram / inaontour Ina im September 2024

Instagram / coupleontour Nessi und Ina von Coupleontour, September 2024

