So sehr litt Lady Dis Ex-Lover nach Enthüllungsinterview

Vor fast 30 Jahren schockierte Lady Diana (✝36) mit ihrem legendären Panorama-Interview nicht nur das britische Königshaus, sondern die ganze Welt. Mit Reporter Martin Bashir (61) sprach die Prinzessin der Herzen offen über ihre zerrüttete Ehe mit Prinz Charles (76) und gestand ihre Affäre mit James Hewitt (66). Nun erhebt dieser schwere Vorwürfe gegen Martin. Der Journalist habe Diana manipuliert und ihn selbst zum "meistgehassten Mann der Welt" gemacht, erklärt James im Gespräch mit The Sun on Sunday. Neben anhaltenden Gerüchten, er sei Prinz Harrys (40) leiblicher Vater, habe ihn sein Ruf als Lady Dis Liebhaber so belastet, dass er nie sesshaft wurde oder eine Familie gründete.

"Jemanden durch Täuschung auszunutzen, ist unverzeihlich. Es hat niemandem geholfen, außer der BBC und Martin Bashirs Karriere", kritisierte James weiter. In dem berüchtigten Interview hatte Diana unter massivem Druck ihre fünfjährige Beziehung zu ihm zugegeben – eine Liaison, die zu diesem Zeitpunkt längst beendet war. Später kam ans Licht, dass Martin mit manipulativen Methoden arbeitete. Dazu gehörten erfundene Vorwürfe gegen Dianas Freunde und Mitarbeiter, um sie zu dem Gespräch zu drängen. Eine Untersuchung des Supreme Courts aus dem Jahr 2021 stellte abschließend fest, dass das Vorgehen des Briten sowohl "hinterlistig" als auch "unehrlich" war.

Das berüchtigte Interview sorgt bis heute für Kontroversen – besonders in der britischen Königsfamilie. Prinz William (42), Dianas ältester Sohn, forderte schon vor Jahren nachdrücklich, dass dem Gespräch keine Bühne mehr geboten und es nie wieder ausgestrahlt werde. Doch der Skandaltalk rückt immer mal wieder in den Fokus der Öffentlichkeit: Zuletzt in der fünften Staffel der ikonischen Royals-Serie The Crown. Laut The Sun flossen Millionen, um die BBC-Sendung in der Serie verwenden zu dürfen.

Getty Images Martin Bashir, Journalist

Getty Images Prinzessin Diana im November 1992

