Verdächtiger Post: Werden Jasi_xx3 und Mou bald heiraten?

Jasi_xx3 (22) und ihr Partner Mou Osman sind so verliebt wie am ersten Tag. Das zeigt die Influencerin und dreifache Mama immer wieder gerne auf ihrem Instagram-Account. Mit ihrem aktuellen Video sorgt sie allerdings für Aufsehen: Könnte sich hier bald eine Hochzeit ankündigen? Der Clip zeigt Jasi, wie sie zu dem berühmten Weihnachtssong "Underneath the Tree" von Kelly Clarkson (42) tanzt. Neben ihr steht Mou, der ihre Hand hält und grinst, bevor sie ihm auf den Rücken springt und sie sich lachend aneinander pressen. Dazu schreibt sie: "Wenn du realisierst, dass es dein letztes Weihnachten als 'Freundin' sein könnte" und in der Caption darunter fragt sie: "Nach drei Kindern wird es auch mal Zeit, oder?"

Bei ihren Followern wirft das allerdings mehr Fragen auf, als dass sie sich mit dem Webstar freuen. "Das ist nicht böse gemeint, aber wäre es nicht erst mal der nächste Schritt, eine gemeinsame Wohnung zu finden?", fragt ein User skeptisch, während andere meinen: "Die Arme muss nach drei Kindern immer noch um einen Antrag betteln" und "Zieht erst mal zusammen und guckt, ob ihr euch dann überhaupt noch leiden könnt." Doch Jasis Fans lassen die Influencerin nicht hängen: Sie schicken rote Herz-Emojis in die Kommentare und wünschen ihr alles Liebe. "Egal ob verheiratet oder nicht, ihr seid sowieso ein tolles Team", schreibt ein Anhänger fröhlich.

Mou und Jasi_xx3 schweben im Liebesglück. Im September hat der mehrfache Papa seiner Liebsten sogar eine richtig süße Liebeserklärung gemacht! Wie Jasi ebenfalls auf ihrem Account zeigte, schrieb er ihr einen sehr rührenden Liebesbrief und widmete ihr so emotionale Worte, dass ihr sogar die Tränen kamen. "Auch wenn ich es leider nicht so oft sage, bin ich wirklich stolz auf dich. Den Kindern geht es gut und ich kann mir keine bessere Mama für unsere Kinder vorstellen. Unsere Familie würde es gar nicht geben, wenn wir uns nicht über alles lieben würden", schwärmte Mou damals.

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 und ihr Freund Mou

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 mit ihrem Freund Mou

