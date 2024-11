Was läuft zwischen Can Kaplan und "Germany Shore"-Paola?

Im Sommer gaben Can Kaplan und Walentina Doronina (24) ihre Trennung bekannt. Nun heizt der Fame Fighting-Gewinner die Gerüchteküche um eine neue Liebe an. Auf Instagram teilt der Unternehmer eine neue Bilderreihe. Dabei fällt besonders das Video am Ende ins Auge. Darin ist zu sehen, wie Can in eine attraktive Dame läuft, sie umarmt und seine Hand augenscheinlich auf ihre Wange legt – als würde er einen Kuss andeuten! Bei der Beauty handelt es sich um keine Unbekannte: Es ist Paola Parente, die im vergangenen Jahr bei Germany Shore zu sehen war.

Die beiden wirken sehr vertraut – das können auch die Fans des 28-Jährigen spüren. "Super, dass ihr euch gefunden habt. Alles Gute und viel Glück", "Ganz viel Glück. Das hast du dir verdient" oder "Traumpaar", lauten nur einige der mutmaßenden Reaktionen seiner Follower in der Kommentarspalte. Das vermutete Liebesglück scheinen sie ihm jedenfalls komplett zu gönnen. Ein User geht sogar noch einen Schritt weiter und meint, dass Paola ein echtes Upgrade zu seiner Ex-Freundin Walentina sei: "Von Opel zu Lamborghini gewechselt. Gönne es dir von Herzen." Bestätigt hat Can die neue Liebe noch nicht, allerdings reagiert er auf die Glückwünsche mit Likes und Herz-Emojis.

Fast zwei Jahre waren Can und Wale ein Paar. Ende 2022 hatten die beiden ihre Verlobung verkündet – zur großen Hochzeit kam es allerdings nie. Ende April wurde bekannt, dass das Paar eine Beziehungspause einlegt, bevor sie sich dann im Juni endgültig voneinander trennten. Die 24-Jährige kam kurz nach dem Liebes-Aus mit dem Profiboxer Kevin Saszik zusammen. Allerdings scheiterte auch diese Beziehung Anfang dieses Monats.

Anzeige Anzeige

Instagram / paolaparente Paola Parente, "Germany Shore"-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image Can Kaplan und Walentina Doronina, Reality-TV-Stars

Anzeige Anzeige