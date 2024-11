Zayn Maliks Schwester beschützt ihn nach Tourverschiebung

Nach Liam Paynes (✝31) tragischem Tod vor einem Monat verschob Zayn Malik (31) seine Tour und bekam dafür offenbar viel Kritik von seinen Fans. Denn jetzt stellt sich Waliyha, die Schwester des Sängers, beschützend vor ihn. Auf ihrem Instagram-Profil teilt sie ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem Liam zu sehen ist, wie er den Arm um Zayn legt und dessen Kopf liebevoll in seinem Nacken vergraben ist. Dazu schreibt sie: "Habt Respekt vor Zayn, ihr wisst nicht, was er durchmacht. Heute ist es einen Monat her, dass sein Bruder von uns gegangen ist."

Wenige Tage zuvor verkündete Zayn in seiner Instagram-Story, dass seine kommenden beiden Konzerte in Edinburgh verlegt werden müssen: "Aufgrund unvorhersehbarer Umstände wurde die ursprünglich für den 20. November geplante 'Stairway To The Sky'-Edinburgh-Show auf den 8. Dezember verschoben. Und die Edinburgh-Show, die für den 21. November geplant war, wurde auf den 9. Dezember verschoben."

Nur wenige Tage nach Liams Tod gab Zayn bereits auf X bekannt, dass er den US-Abschnitt seiner "Stairway To The Sky"-Tour nicht wie geplant spielen kann. "In Anbetracht des herzzerreißenden Verlustes, den ich diese Woche erlitten habe, habe ich mich entschlossen, die US-Etappe der 'Stairway To The Sky'-Tour zu verschieben", erklärte der 31-Jährige in seinem Statement. Die verschobenen Konzerte sollen ab dem 21. Januar nachgeholt werden.

Getty Images Zayn Malik, Sänger

Getty Images Liam Payne und Zayn Malik im Juni 2014

