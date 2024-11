Allergie: Nessi von Coupleontour musste in die Notaufnahme

Eigentlich wollte Nessi (28) auf Mallorca entspannen und die Zeit mit ihrer Tochter genießen. Doch in der Nacht zum Sonntag wurde sie wegen gesundheitlicher Probleme wach. Auf Instagram berichtete die Influencerin ihren Fans: "Meine Lippe war oben komplett taub und geschwollen, mein Gesicht war geschwollen und ich habe schlecht Luft bekommen." In der Notaufnahme wurde dann eine allergische Reaktion festgestellt. Für die Ex-Partnerin von Ina (28) war das ein großer Schock. "Ich hatte solche Angst, weil ich noch nie eine allergische Reaktion hatte", ließ sie ihre Follower wissen.

Nach der Behandlung im Krankenhaus inklusive einer Infusion ging es Nessi besser. "Meine Lippe ist noch etwas geschwollen und ich habe starkes Kopfweh, aber der Rest ist erst mal weg", informierte sie ihre Follower im Netz. Allerdings konnte nicht geklärt werden, was genau der Auslöser für die allergische Reaktion war. Das machte der 28-Jährigen Sorgen: "Ich habe so Angst, dass es heute Abend wieder passiert, weil ich die Ursache ja nicht kenne." Zurück in Deutschland will sich die Mutter von Olivia deshalb erst einmal von einem Allergologen durchchecken lassen.

Die Fans der Social-Media-Bekanntheit sind momentan nicht nur wegen Nessis Gesundheitszustand in Sorge. Im September machten die Brandenburgerin und Ina ihre Trennung publik. Nun wird spekuliert, dass die Blondine einen neuen Partner hat. Für ihre Ex ist das kein Problem. Auf Social Media stellte Nessi klar: "Ich finde, jeder hat das Recht, glücklich zu sein! Und wenn sie glücklich ist, ist das doch schön. Und dabei ist es egal, ob mit Freunden, mit einem Partner oder mit der Familie."

Instagram / nessiontour Nessi von Coupleontour mit Tochter Olivia auf Mallorca

AEDT Vanessa und Ina von Coupleontour im März 2024

