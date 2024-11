Angelina Jolie und Sohn Knox strahlen auf dem roten Teppich

Knox Jolie-Pitt (16), der jüngste Sohn von Angelina Jolie (49) und ihrem Ex-Mann Brad Pitt (60), feierte am vergangenen Sonntag seinen ersten öffentlichen Auftritt – und das nach ganzen drei Jahren. Der Teenager begleitete seine berühmte Mutter zu den Governors Awards in Los Angeles. Gemeinsam posierten sie auf dem roten Teppich und zogen dabei alle Blicke auf sich. In einem fließenden, sonnengelben Kleid strahlte die Hollywood-Schauspielerin an der Seite von Knox, der in einem klassischen schwarzen Anzug mit Krawatte überraschte. Der 16-Jährige wirkte erstaunlich groß und zeigte eine beeindruckende Ähnlichkeit mit seinem berühmten Vater.

Diese öffentliche Präsenz ist für Knox eine Seltenheit. Sein letzter Auftritt auf dem roten Teppich war im Oktober 2021 bei der Premiere von Angelinas Marvel-Film "Eternals" in London, wo er zusammen mit seinen Geschwistern Maddox (23), Zahara (19), Shiloh (18) und seiner Zwillingsschwester Vivienne (16) erschien. Sein älterer Bruder Pax (20) fehlte damals. Obwohl die Jolie-Pitt-Kinder zwei der bekanntesten Eltern Hollywoods haben, ziehen sie es vor, ein Leben abseits des Rampenlichts zu führen. "Sie sind besonders schüchterne, sehr private Menschen und wollen privat bleiben", betonte Angelina im vergangenen Monat gegenüber E! News.

Angelina hat zu all ihren Kindern ein inniges Verhältnis. Bei Papa Brad sieht das jedoch ganz anders aus. Nach seiner Trennung von Angelina im Jahr 2016 wandten sich alle Kids weitestgehend von dem "Troja"-Schauspieler ab. Sohn Pax Thien Jolie-Pitt erklärte damals in einem Instagram-Post über seinen berühmten Vater, alle vier jüngsten Kinder – einschließlich Shiloh – würden aufgrund seiner Wutausbrüche "in seiner Gegenwart vor lauter Angst zittern". Drei seiner sechs Kinder lehnen mittlerweile sogar seinen Nachnamen öffentlich ab.

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Jolie mit fünf von ihren sechs Kindern im Oktober 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Brad Pitt im September 2024

Anzeige Anzeige