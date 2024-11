Beyoncé performt an Weihnachten in der NFL-Halbzeitshow

Die Weihnachtsspiele sind in der NFL eine echte Tradition. Am 25. Dezember dieses Jahres treten die Houston Texans gegen die Baltimore Ravens an. Dabei können sich die Texaner über prominente Unterstützung freuen. Beyoncé (43), die in Houston geboren und aufgewachsen ist, tritt in der Halbzeitshow am ersten Weihnachtstag auf. Laut Deadline wird das ganze Spektakel auf Netflix übertragen, allerdings beginnt das Sportevent erst um 22:30 Uhr deutscher Zeit. Die treuen Fans der "Bodyguard"-Interpretin werden aber auch zu später Stunde einschalten wollen, denn sie wird dort zum ersten Mal Songs aus ihrem Album "Cowboy Carter" performen.

Die Platte bescherte der Ehefrau von Jay-Z (54) elf Grammy-Nominierungen. Schon jetzt ist die Sängerin die am häufigsten ausgezeichnete Künstlerin in der Geschichte der Preisverleihung. Allerdings hat sie bisher noch nie in den Country-Kategorien gewonnen – das könnte sich demnächst ändern. Unter anderem ist sie für das "Beste Country-Album", den "Besten Country-Song" und das "Beste Duett" im Bereich Country nominiert. Mit wie vielen Trophäen die 43-Jährige nach Hause gehen wird, zeigt sich allerdings erst im Februar 2025.

In den vergangenen Wochen hat Beyoncé nicht nur für positive Schlagzeilen gesorgt. Nach dem Skandal um P. Diddy (55) kamen Gerüchte auf, dass auch die Musikerin und ihr Ehemann in die dunklen Machenschaften des Produzenten verwickelt seien. Die Sängerin Jaguar Wright behauptete als Gast bei "Piers Morgan Uncensored": "Ich bin im Moment mit drei Opfern in Kontakt, die bereit sind, nicht nur darüber auszusagen, was Mr. Carter ihnen angetan hat, sondern auch seine Frau. Sie sind wirklich ein fieses Paar."

Anzeige Anzeige

Getty Images Beyoncé bei den Grammy Awards 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Jay-Z und Beyoncé, Februar 2017

Anzeige Anzeige